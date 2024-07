Program „Profilaktyka 40 plus” wydłużony o kolejne pół roku

Minister zdrowia Izabela Leszczyna zdecydowała o wydłużeniu programu “Profilaktyka 40 plus” do końca 2024 r. Od 1 lipca nie będzie jednak możliwości zapisania się na badania przez infolinię.

Z programu "Profilaktyka 40 plus" może skorzystać każdy, kto skończył 40 lat, nie korzystał wcześniej z programu lub skorzystał z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań. Do programu kwalifikują się osoby, które odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

- Internetowego Konta Pacjenta (w zakładce „Profilaktyka” > „Ankiety”)

- aplikacji mojeIKP (w zakładce „Profilaktyka”)

- przychodni POZ, która uczestniczy w programie.

Po uzupełnieniu ankiety wystawiane jest e-skierowanie na pakiet badań. Po uzyskaniu e-skierowania należy zapisać się na badania dowolnej w placówce, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i realizuje program.

Profilaktyka 40 Plus to program umożliwiający bezpłatne badania diagnostyczne w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Diagnostyka jest prowadzona m.in. w kierunku cukrzycy, zaburzeń pracy wątroby i nerek, rytmu serca, zaburzeń związanych z ciśnieniem krwi i wykrywania raka jelita grubego – wylicza Magdalena Mil, rzeczniczka W-M OW NFZ i dodaje - Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego badania w ramach programu Profilaktyka 40+ można wykonać w ponad 80 placówkach medycznych.

Głównym celem programu jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w związku z pandemią koronawirusa w latach ubiegłych. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Badania profilaktyczne należy wykonywać regularnie, by nie przeoczyć początkowo drobnych problemów związanych ze zdrowiem i zareagować odpowiednio wcześnie, aby nie dopuścić do powikłań.

- Na Warmii i Mazurach z programu Profilaktyka 40 plus skorzystało do tej pory 64 675 kobiet i 42 583 mężczyzn – dodaje rzeczniczka W-M OW NFZ.

Badania diagnostyczne wchodzące w skład programu dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny.

W pakietach badań są m.in. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi i próby wątrobowe AlAT, AspAT i GGTP.