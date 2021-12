Przedłużona ważność bonu turystycznego

Rodzice, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego, nie muszą się martwić, że bon przepadnie. Rząd wydłużył możliwość płacenia Polskim Bonem Turystycznym z końca marca 2022 r. do 30 września 2022 r.

- Od sierpnia 2020 r. rodzice za pomocą bonu mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Mogą nim opłacić np. zimowisko, pobyt dziecka na kolonii, wycieczce czy obozie. Bon może też służyć do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami, przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Choć czasu było dużo na wykorzystanie bonu, nie wszyscy to zrobili. - Rodzice z województwa warmińsko-mazurskiego aktywowali do tej pory 106 tys. bonów ze 153 tys. im przysługujących i zrealizowali nimi płatności na kwotę 60 mln zł. W całości wykorzystali 49 tys. bonów. Do wykorzystania, choćby częściowego na Warmii i Mazurach pozostało jeszcze w bonach 69 mln zł – dodaje rzeczniczka.

Jak aktywować bon?

Bon turystyczny można aktywować na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE). Rodzic lub opiekun dziecka do 18. roku po potwierdzeniu swoich danych otrzymuje na PUE indywidualny kod płatności, który podaje podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania transakcji. Wówczas na telefon komórkowy rodzica przychodzi sms z jednorazowym kodem autoryzacji potwierdzający płatność bonem.

Bonem turystycznym można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania jego kwoty. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Płatności bonem przyjmuje 29,5 tys. podmiotów w całej Polsce. W województwie warmińsko-mazurskim jest ich 1364. Ich lista jest dostępna na stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 500 plus”. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu 500 plus im nie przysługuje. Na jedno dziecko przysługuje bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł.

W przypadku pytań o bon turystyczny, jego aktywację i płatności zachęcamy do kontaktu ze specjalną całodobową infolinią pod numerem telefonu 22 11 22 111.