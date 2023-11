Przedszkolaki o ojczyźnie

W Bibliotece Elbląskiej odbył się w piątek III Miejski Festiwal Piosenki Patriotycznej „Moja Ojczyzna”. Wzięły w nim udział przedszkolaki w wieku 6 lat, a muzycznie towarzyszyła mi orkiestra wojskowa. Zobacz zdjęcia.

„Celem festiwalu jest wdrażanie małych Polaków do patriotyzmu oraz oddanie hołdu żołnierzom Wojska Polskiego. Wydarzenie to jest również doskonałą okazją do uczczenia bohaterów i uhonorowania ich służby na rzecz ojczyzny” – czytamy na profilu fejsbukowym Rady Miejskiej w Elblągu.

W festiwalu wzięły udział 6-latki z elbląskich przedszkoli.

Fot. Natalia Stopel