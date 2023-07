Przedszkole nr 8 będzie otwarte i czeka na remont

Budynek przedszkola nr 8 ma 140 lat (fot. Anna Dembińska, archiwum portEl.pl)

Co dalej z remontem Przedszkola nr 8 przy ul. Bema? Władze miasta po raz drugi szukają firmy, która dostosuje budynek do wymogów przeciwpożarowych, na pierwsze ogłoszenie nikt nie odpowiedział. Tymczasem od września będzie tu uczęszczać grupa przedszkolaków licząca do 25 dzieci.

O przedszkolu nr 8 przy ul. Bema zrobiło się głośno kilka miesięcy temu, gdy alarm w mediach podnieśli rodzice uczęszczających tam dzieci, broniąc placówki przed jej planowanym przez władze miasta zamknięciem. Po społecznych naciskach i długich dyskusjach, także na forum Rady Miejskiej, w budżecie miasta przeznaczono 150 tys. na dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych. Władze miasta ogłosiły pod koniec maja zapytanie ofertowe, szukając firmy, która zbuduje w obiekcie system oddymiana klatki schodowej oraz instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku przedszkola. Na pierwsze ogłoszenie nikt nie odpowiedział, kilka dni temu ukazało się drugie z terminem nadsyłania ofert do 7 lipca. Zwycięzca postępowania będzie miał pięć miesięcy na realizację prac od podpisania umowy. Władze miasta również zdecydowały, że od nowego roku szkolnego 2023/2024 w placówce będzie miejsce dla grupy przedszkolaków do 25 osób. Przypomnijmy, że wyjaśnień od władz miasta w sprawie braku wcześniejszej rekrutacji do Przedszkola nr 8 domagał się warmińsko-mazurski kurator oświaty. Decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji, jak informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego, podjęto w oparciu o przepisy prawa oświatowego i po analizie „ liczby zamieszkałych dzieci w wieku przedszkolnym znajdujących się w ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg (zameldowanych na pobyt stały i pobyt czasowy), które mają prawo lub obowiązek korzystania z wychowania przedszkolnego oraz „liczby prognozowanych miejsc w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg”. Urzędnicy uznali „za optymalne utworzenie na rok szkolny 2023/2024 w Przedszkolu nr 8 w Elblągu jednego oddziału przedszkolnego, tj. oddziału liczącego nie więcej niż 25 dzieci”. – Na dzisiaj (odpowiedź na nasze pytania otrzymaliśmy w poniedziałek, 3 lipca – red.), w Przedszkolu nr 8 w Elblągu wciąż pozostało jedno wolne miejsce, dla dziecka którego rodzice, już po procesie rekrutacji wyrażą potrzebę zapisania go do niniejszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024 – informuje Łukasz Mierzejewski. Urzędnicy dodają, że samorząd zapewnił miejsca w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych wszystkim dzieciom, które wzięły udział w procesie rekrutacji. - Gmina Miasto Elbląg dysponuje jeszcze około 30 miejscami w różnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – dodaje Łukasz Mierzejewski. Budynek przedszkola nr 8 przy ul. Bema ma 140 lat, od 1994 roku jest na liście zabytków. Kontrole przeprowadzono w ostatnich latach przez Państwową Straż Pożarną wykazywały, że obiekt nie spełnia wymogów przeciwpożarowych. Na spotkaniach z rodzicami wiceprezydent Janusz Nowak mówił o tym, że budynek zagraża bezpieczeństwu, trzeba go zamknąć, nie wykluczał jego sprzedaży. Plany władz miasta wzburzyły rodziców, którzy głośno protestowali przeciwko takim rozwiązaniom. Powiadomili media, a sprawa przyszłości przedszkola stała się publiczna.

RG