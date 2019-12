Przekaż fanty na WOŚP

Trwa zbiórka fantów na licytację WOŚP Elbląg. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu zwraca się z prośbą do elblążan o przekazywanie fantów na loterię WOŚP.

Tradycyjnie WOŚP-owo w Elblągu ruszyła już strona, na której można będzie wylicytować najróżniejsze ciekawostki.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu zwraca się z prośbą o przekazywanie fantów na loterię WOŚP. Może to być dosłownie wszystko (zabawki, gry, słodycze, przedmioty okolicznościowe, upominki, gadżety, książki, koszulki, płyty itd.), ale również usługi np. kosmetyczne, motoryzacyjne, fotograficzne itp. Czekamy na Was!

Fanty zbieramy w Szkole Podstawowej nr 11 w Elblągu, ul. Korczaka 34 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godz. 9-17 i Regionalnym Centrum Wolontariatu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/26 od poniedziałku do piątku w godz. 9-16 aż do dnia finału.

Kontakt:

wosp.elblag@gmail.com

tel. 600-384­-230