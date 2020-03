Przełożone Pola Nadziei

Organizowana od 2004 w Elblągu akcja Pola Nadziei nie odbędzie się w kwietniu. Organizator – Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego – z powodu pandemii koronawirusa - przełożył ją na wrzesień.

Pola Nadziei to akcja ogólnoświatowa, promująca ideę opieki hospicyjnej, która w Elblągu jest organizowana od 16 lat. W tym roku miała odbyć się w ostatni weekend kwietnia.

- Nie odbędą się wiosenne spotkania, kiermasze, konkursy, III Bieg Nadziei, Piknik Rodzinny. Nie zobaczycie naszych wolontariuszy w żółtych koszulkach na ulicach, w marketach, nie będziemy kwestować przy kościołach. Wszystko się zmieniło – informuje Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego. - Bardzo liczyliśmy na wiosenne kwesty, które miały zasilić budżet remontowo-budowlany Hospicjum Elbląskiego. Rozbudowa i remont trwają. Skoro chwilowo świat przeniósł się do „wirtualu”, wkrótce uruchomimy wirtualną puszkę „polonadziejową”. Kto będzie mógł, zapewne wrzuci parę złotych. Póki co planujemy i żyjemy - nomen omen –nadzieją. To trudna sytuacja dla wszystkich, a dla wielu tragiczna. Życzymy i Wam i sobie, abyśmy jak najlepiej przeżyli ten czas.

Tegoroczna akcja Pola Nadziei ma być przełożona na wrzesień. O szczegółach poinformujemy, jak tylko będą znane.