Przyjazny krąg dla dzieci, młodzieży i seniorów

W Elblągu powstała Akademia Aktywnego Seniora i nowoczesna Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży. Funkcjonuje w parafii św. Pawła przy ul. Obrońców Pokoju, a utworzyło ją działające Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg”. Zobacz zdjęcia.

- Nowa siedziba stowarzyszenia to owoc partnerskiej współpracy z Parafią św. Pawła. Powstała tu najnowocześniejsza w mieście Placówka Wsparcia Dziennego z kompleksowym wyposażeniem w piękne, kolorowe meble, dostosowane do potrzeb dzieci oraz multimedialne pomoce dydaktyczne. Wszystkie grupy, korzystające z zajęć, mają swoje sale. I tak jest sala dla seniorów, sale dla dzieci i młodzieży oraz sala terapeutyczna, kuchnia i szatnia – mówi Maria Gallera, wieloletni prezes Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych. - Niestety, pandemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany na zaproszenie gości i oficjalne otwarcie placówki, ale zapewniamy, że w pełni działa. Zapraszamy dzieci i młodzież, są jeszcze wolne miejsca. Należy również wspomnieć o naszych seniorach z Akademii Aktywnego Seniora. Są to niezwykłe osoby otwarte na rozwój i pracę w grupie. Wszystkie panie stworzyły miejsce, gdzie czujemy się jak rodzina. Staramy się być dostępni dla wszystkich w tym trudnym czasie izolacji społecznej. Wykorzystując media społecznościowe, komunikatory, pocztę email, a czasem nawet zwykły telefon. Dla naszych wychowanków powstała strona internetowa, strona na Facebooku, grupy na komunikatorach.

Od poniedziałku do piątku w godz. 15.30-17.30 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Obrońców Pokoju dyżurują specjaliści (psycholog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny).

- Jeśli potrzebujesz pomocy, rady czy rozmowy, skontaktuj się z nami, a my zachowując reżim sanitarny pomożemy. Mamy nadzieję, ze już od stycznia wrócimy do stacjonarnych działań, by dalej móc pracować dla naszych wychowanków i ich rodzin – dodaje Maria Gallera.

Historia działalnośći Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg”sięga 2000 roku, kiedy to w parafii Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Robotniczej z inicjatywy ówczesnego probosza Sławomira Pawłowicza powstała świetlica środowiskowa, prowadzona przez wolontariuszy: Idę Ocicką, Wiotellę Walendykiewicz, Dorotę Kobryń, Marcina Kroplewskiego, Annę i Krzysztofa Szulców, Stanisławę Kuczmarską, Marię Gallerę, Marię Piłat. W 2005 roku opiekę nad świetlicą przejęło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z Kwidzyna, w 2009 – Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej. Wcześniej – bo w 2007 roku – świetlica otworzyła nową siedzibę przy ul. Gwiezdnej 21, w zasobach ESM „Sielanka”. W 2011 roku wolontariusze postanowili zawiązać własną organizację - Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg”, które rozszerzyło zakres działalności świetlicy o pomoc młodzieży, zaprosiło też do współpracy seniorów. Tym samym świetlica została przekształcona w Specjalistyczną Placówkę Wsparcia Dziennego, która od września 2020 roku ma swoją siedzibę w parafii św. Pawła przy ul. Obrońców Pokoju 9.

Prezesem stowarzyszenia jest Maria Gallera, była nauczycielka języka polskiego, która po przejściu na emeryturę poświęciła się działalności społecznej. Prowadzi ją od 20 lat.

- Bez jej zaangażowania, oddania, walki z wieloma przeciwnościami, konsekwencji Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” nie osiągnęłoby tego sukcesu, jakim jest najnowocześniejsza w Elblągu Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Była przy tym skromna, nie zabiegająca o nagrody i zaszczyty. Jedyną nagrodą był dla niej uśmiech i radość jej podopiecznych – uważają członkowie stowarzyszenia.