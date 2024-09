„Przywróćcie dwunastkę (i jedenastkę)“

To tylko dwa z kilkudziesięciu postulatów przedstawionych przez mieszkańców Elbląga na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się we wtorek (3 września) w Ratuszu Staromiejskim. Urzędnicy czekają na propozycje mieszkańców do 13 września. Zobacz zdjęcia z konsultacji.

Przypomnijmy: 1 stycznia 2021 roku w elbląskiej komunikacji miejskiej doszło do rewolucji. Powiedzieć, że zmiany nie przypadły elblążanom do gustu jest eufemizmem. Poprawienie komunikacji miejskiej zapowiedział w swoim programie wyborczym Michał Missan, wówczas kandydat na prezydenta Elbląga. Od 21 czerwca trwają konsultacje społeczne dotyczące poprawy funkcjonowania miejskich autobusów i tramwajów. Jedno ze spotkań konsultacyjnych odbyło się we wtorek (3 września) w Ratuszu Staromiejskim. Fakty - Elbląskie tramwaje w dni robocze przejeżdżają w dni robocze około 2,5 tys. km, w sobotę 2,1 tys. km, w niedzielę ok. 2 tys. Rocznie 900 tys. kilometrów. Autobusy: 7,6 tys. km w dni robocze, 4,6 tys. w soboty i 3,5 tys. km w niedzielę. Rocznie: 2,2 mln kilometrów - mówił Artur Bartnik, dyrektor ZKM w Elblągu, na spotkaniu z mieszkańcami. Komunikacja miejska kosztuje 41 mln zł, z budżetu miasta jest dofinansowana kwotą 32,8 mln zł. Resztę kwoty stanowią wpływy z biletów. - W dzień roboczy przewozimy ok 32 tys. pasażerów, rocznie ok 9,1 mln osób - dodał Artur Bartnik. - 3,8 mln osób przewożą tramwaje; 5,3 mln - autobusy. W dni robocze na ulice wyjeżdża 14 wagonów tramwajowych i 36 autobusów. Obietnice Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami miasto chce wyremontować sześć (na razie) odcinków trakcji tramwajowej oraz zakupić 10 wozów tramwajowych. Pieniądze mają pochodzić z programu unijnego „Polska Wschodnia“. Dodatkowo w planach jest zakup minimum trzech wozów tramwajowych - w tym przypadku źródłem pieniędzy ma być Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast. - Nowe tramwaje też będą wyposażone w klimatyzację, będą niskopodłogowe oraz dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - zapowiedział Michał Missan, prezydent Elbląga. Mają być też większe, mieć pomiędzy 19 a 24 m długości. fot. Mikołaj Sobczak Czego chcą mieszkańcy? Dyskusja trwała prawie dwie godziny. Jak zapowiedział prezydent, każda propozycja przedstawiona podczas spotkania została zapisana i będzie poddana analizie. Postulaty mieszkańców dotyczyły głównie korekty funkcjonowania konkretnych linii autobusowych i tramwajowych: - zwiększenie liczby kursów linii 20 - poprawienie dostępności komunikacyjnej Dąbrowy z resztą miasta - zwiększenie i poprawa funkcjonalności przystanków autobusowych (m. in. na linii nr 20 oraz wykorzystanie przystanków autobusowych przy ul. Teatralnej) - przywrócenie „starej“ trasy linii nr 12 do Próchnika - przywrócenie „starej“ trasy linii nr 11 do Nowakowa - przywrócenie linii nr 31 łączącej ul. Ogólną z cmentarzem Dębica - likwidacja linii nr 24 i wprowadzenie dłuższych linii z Próchnika (m. in. padła propozycja połączenia w jedną linii 12 i 24) - połączenie linii autobusowych 23 i C w jedną. - wprowadzenie linii tramwajowej łączącej plac Słowiański z ul. płk Dąbka - zwiększenie częstotliwości kursowania poszczególnych linii - zwiększenie liczby późnowieczornych kursów z placu Słowiańskiego w weekendy - dostosowanie odjazdów komunikacji miejskiej z przystanku przy dworcu PKP z przyjazdami pociągów - zwiększanie liczby kursów oraz wprowadzenie nowych połączeń na cmentarz Dębica - zwiększenie czasu na przesiadkę pomiędzy tramwajem, a autobusem - druk w formie książeczek „zbiorczych“ rozkładów jazdy - wybudowanie zatoczek autobusowych na przystankach przy al. Piłsudskiego - budowa torów tramwajowych w al. Odrodzenia i ul. Mazurskiej - wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla psów - dopasowanie kursów komunikacji do funkcjonowania szkół (puszczenie większych pojazdów w okresie natężenia liczby pasażerów) - zwiększenie dostępności komunikacji miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami - wykonanie pętli autobusowej przy Castoramie - przedłużenie torów tramwajowych do Bażantarni Do tej pory do ratusza wpłynęło 1700 ankiet. Można je wypełniać do 13 września, są dostępne pod tym linkiem.

SM