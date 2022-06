Psy bez parkowego wybiegu

W Budżecie Obywatelskim mieszkańcy zagłosowali za budową wybiegu dla psów w parku Modrzewie. Inwestycja nie dojdzie do skutku, bo veto postawił konserwator zabytków.

W ubiegłym roku do elbląskiego Budżetu Obywatelskiego został zgłoszony wniosek wybudowania wybiegu dla psów w parku Modrzewie. Celem było „Stworzenie miejsca swobodnego wypoczynku dla czworonogów i ich właścicieli. Wybieg dla psów to ogrodzony teren z samozamykającą się bramką. Wyposażony w dystrybutor na psie odchody, kosze na odpady, ławki dla mieszkańców i tablice regulaminowe“ - możemy przeczytać w charakterystyce zadania.

Departament Urbanistyki i Architektury wniosek zaopiniował negatywnie. „Nie ma możliwości wyznaczenia dobrej lokalizacji dla tej inwestycji bez stworzenia całościowej koncepcji parku Modrzewie uwzględniającej: historyczny kształt parku oraz możliwości odtworzenia tego kształtu w większym lub mniejszym stopniu; określenie programu funkcjonalnego parku; określenie charakteru parku oraz elementów jego wyposażenia“ - możemy przeczytać w uzasadnieniu opinii na stronie Budżetu Obywatelskiego.

Negatywna opinia powodowała nieprzyjęcie wniosku do głosowania. Wnioskodawca złożył odwołanie, po którym inicjatywa została poddana pod głosowanie mieszkańców okręgu nr 1. Jej koszt oszacowano na 55 tys. zł. W głosowaniu za wnioskiem opowiedziało się 246 mieszkańców i został on skierowany do realizacji. I tu pojawił się problem, bo park jest zabytkowy, a opinia konserwatora zabytków okazała się negatywna.

- Pomysł utworzenia z Budżetu Obywatelskiego wybiegu dla psów w parku Modrzewie nie został zaakceptowany. Wybieg został wskazany w parku, który wpisany jest do rejestru zabytków i na wszelkie działania obrębie parku wymagana jest zgoda Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie. Wniosek dotyczący parku Modrzewie został negatywnie zaopiniowany przez wyżej wymieniony urząd, ponieważ przedmiotowa inwestycja stanowiłaby dysonans na obszarze chronionym ze względu na historię, kompozycję, zachowane budowle i drzewostan - poinformował nas Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego ratusza.

Jak dowiedzieliśmy się w ratuszu, w chwili decydowania o tym, które projekty będą poddane pod głosowanie - urzędnicy nie dysponowali opinią konserwatora. Nie wystąpili o nią ze względu na stosunkowo długi czas oczekiwania i brak pewności czy budowa wybiegu dla psów wygra głosowanie i zostanie skierowana do realizacji.

Na pytanie, czy są plany przeniesienia inwestycji w inne miejsce, podobnie jak to było z halą sportową przy Gimnazjum nr 7. ostatecznie została wybudowana przy Szkole Podstawowej nr 14, odpowiedzi nie dostaliśmy.