Pułk ze sztandarem

Dziś (24 września) na placu Kazimierza Jagiellończyka odbyła się uroczystość wręczenia sztandaru 16. Pułkowi Logistycznemu. Wcześniej żołnierze przemaszerowali przez kilka miejskich ulic. Zobacz zdjęcia.

- Sztandar jest znakiem wiernej służby ojczyźnie, żołnierskiego honoru i odwagi. To dowód uznania Rzeczpospolitej dla Państwa kunsztu, dla gotowości Waszej jednostki do realizacji stawianych przez nią zadań – napisał w liście do żołnierzy prezydent RP Andrzej Duda. - Sztandar to znak, który towarzyszy jednostkom wojskowym w najważniejszych chwilach. Powinien umacniać poczucie, że żołnierska służba to przede wszystkim służba dla obywateli, dla zapewnienia im poczucia bezpieczeństwa i warunków do spokojnego i stabilnego życia.

16. Pułk Logistyczny został sformowany w 2019 r. na bazie 16 Żuławskiego Batalionu Remontowego jako pierwsza tego typu jednostka w Wojsku Polskim. Podczas dzisiejszej uroczystości do szlo do symbolicznej zmiany warty – żołnierze pożegnali sztandar 16 batalionu i otrzymali nowy – 16. pułku.

- Pułk jest przeznaczony do szeroko pojętych zadań zabezpieczenia logistycznego w czasie pokoju, kryzysu lub wojny. Angażuje się w walkę z zagrożeniem COVID – 19, działania przeciw hybrydowe oraz rozpraszające na naszych granicach – dodał generał dywizji Piotr Błazeusz, zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Sztandar ufundował społeczny komitet pod przewodnictwem wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. W imieniu komitetu sztandar przekazali Hanna Szuszkiewicz, dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Bartosz Łotocki, przedsiębiorca.

Przed uroczystością żołnierze pułku przemaszerowali ulicami Elbląga.