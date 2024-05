Radni pochylili się nad drzewem

Na forum komisji Rady Miejskiej wróciła sprawa ustanowienia dębu szypułkowego przy ul. Szańcowej pomnikiem przyrody. W nowym otwarciu samorządu nad petycją mieszkańca dotyczącą tej kwestii obradował nowy skład komisji skarg, wniosków i petycji.

Najpierw przypomnijmy. Petycja dotycząca uznania drzewa przy Szańcowej jako pomnik przyrody wpłynęła do ratusza w marcu. Czytamy w niej, że dąb szypułkowy, o którym mowa, ma obwód w pierśnicy ok. 525 cm, wysokość 23,5 m, jest w dobrym stanie zdrowotnym. Proponowana nazwa dla drzewa to "Dąb Polski", bo taka wg wnioskodawcy ma funkcjonować obecnie w świadomości mieszkańców.

"Dąb szypułkowy rosnący na Wyspie Spichrzów przy ul. Szańcowej będący przedmiotem niniejszego wniosku jest obiektem niezwykle cennym nie tylko ze względu na swoje walory przyrodnicze, ale także historyczne" – czytamy we wniosku. Dąb został posadzony prawdopodobnie w 1772 r. i jest jednym z największym drzew w mieście. "Zachowanie tego drzewa dla przyszłych pokoleń leży w głębokim interesie społeczności Elbląga, w czym niewątpliwie pomoże nadanie mu statusu pomnika przyrody".

Jak wskazano podczas dzisiejszych obrad komisji, pozytywną opinię w sprawie wydał poprzedni prezydent Elbląga.

- Drzewo, którego dotyczy petycja mieszkańców, posiada cechy, które posiada pomnik przyrody. W przyszłości może stanowić atrakcję przyrodniczą i turystyczną Wyspy Spichrzów – napisał Witold Wróblewski. Jednocześnie przypomniał, że ustanowienie nowego pomnika przyrody wymaga podjęcia odpowiedniej uchwały przez radę.

Dariusz Ostrowski, dyrektor Departamentu Gospodarki Miasta i Ochrony Środowiska, wskazywał, że warto zasięgnąć wcześniej opinii dendrologa, by sprawdzić stan ogólny drzewa, upewnić się, co należy przy nim w najbliższym czasie wykonać. Zaznaczył też, że zabiegi na pomnikach przyrody wiążą się z kosztami. Dyrektor podkreślał jednocześnie, że warto pewne zabiegi przeprowadzić przed podjęciem uchwały.

- Później, gdy już uznamy je za pomnik przyrody, to każde obcięcie gałęzi czy czegokolwiek wymaga uchwały Rady Miejskiej – wyjaśniał Dariusz Ostrowski. Wyjątkiem są sytuacje stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców czy związane z możliwą szkody na mieniu.

Petycja będzie jeszcze procedowana na kolejnym spotkaniu komisji. Dodajmy na koniec, że nowy skład komisji skarg, wniosków i petycji jest następujący: przewodnicząca Jolanta Lisewska (PiS), Elżbieta Banasiewicz (PiS), Paweł Gołębiewski (KO), Jolanta Pękała (KO), Irena Sokołowska (KO).