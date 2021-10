Radość z bycia razem. Jubileusz Polskiego Związku Niewidomych w Elblągu

Dziś swój jubileusz 50-lecia obchodzi Koło Polskiego Związku Niewidomych w Elblągu. PZN świętuje w tym roku już swoje 70-lecie. 15 października to jednocześnie Międzynarodowy Dzień Białej Laski, święto osób niewidomych i niedowidzących. Zobacz zdjęcia z dzisiejszych obchodów.

- Dziękuję, że tak licznie przybyliście państwo na naszą uroczystość - mówiła podczas otwarcia dzisiejszego spotkania prezes Koła PZN w Elblągu, Janina Maksymowicz. - Mam nadzieję, że serce, jakie do tej pory wkładaliście w naszą współpracę, z naszej strony było odwzajemnione – zwróciła się do zaproszonych gości.

A tych gości na uroczystości stawiło się wielu, m.in. samorządowców oraz ich przedstawicieli, a także członków instytucji współpracujących na co dzień z elbląskim Kołem PZN. Były oczywiście kwiaty, życzenia i podziękowania, a także okazja do uhonorowania zasłużonych działaczy związku i przyjaciół organizacji odznaczeniami. Przedstawiono również historię działalności PZN w Elblągu.

- Wiem, że jesteście Kołem, które zrzesza, którego członkowie się ze sobą bardzo integrują - mówiła Marta Łożyńska, prezes Okręgu Warmińsko-Mazurskiego PZN. - Jesteście wspaniałą grupą, która nawzajem się wspiera i życzę wam dalszego rozwijania umiejętności, bycia za sobą i radości z tego bycia ze sobą.

List z okazji jubileuszu 70-lecia Polskiego Związku Niewidomych skierował do zarządu organizacji m. in. papież Franciszek.

- Polski Związek Niewidomych w ciągu 70 lat swojej samarytańskiej posługi odnotował zapewne tysiące ludzkich historii – podkreślił papież. - W miarę jak jest się przyjmowanym i kochanym, włączanym we wspólnotę i prowadzonym do patrzenia w przyszłość z ufnością, rozwija się prawdziwa droga życia i doświadcza się prawdziwego szczęścia – odniósł się do działalności organizacji.

Spotkanie jubileuszowe zamknął występ artystyczny zespołu "Uśmiech" i poczęstunek.

Jak czytamy na stronie PZN, "celem związku jest zrzeszanie osób niewidomych i słabowidzących (...) oraz podejmowanie działań w celu ich społecznej integracji, rehabilitacji, ochrony zdrowia, wyrównywania szans w dostępie do informacji, edukacji, zatrudnienia i szeroko pojętej aktywności społecznej i zawodowej, a także w celu ochrony ich praw obywatelskich oraz wspieranie rodzin osób niewidomych i słabowidzących".