Rekordowy paszportowy marzec

Ponad osiem razy więcej wniosków o paszport przyjęto w marcu tego roku w elbląskiej delegaturze Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w porównaniu z marcem 2021 roku. - W kwietniu nadal są kolejki do wyrobienia paszportu, może trochę mniejsze niż w marcu, ale jednak są. Taka sytuacja dotyczy nie tylko Elbląga, czy naszego województwa, tak jest praktycznie w całym kraju – mówi Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko – mazurski.

W punkcie paszportowym, który mieści się w delegaturze Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Wojska Polskiego w Elblągu, w marcu tego roku przyjęto 2613 wniosków o paszport, w marcu 2021 roku było to ….310 wniosków.

- To niemal ośmiokrotny wzrost. Kolejki w biurze paszportowym w Elblągu w kwietniu nadal są, może jednak nieznacznie mniejsze, niż w marcu. Chciałbym zaapelować do mieszkańców o spokój. Rozumiemy strach ludzi przed sytuacją w Ukrainie, ale na razie nic w Polsce się nie dzieje. Po terenie Unii Europejskiej możemy podróżować na podstawie dowodu osobistego - mówi Piotr Opaczewski, wicewojewoda warmińsko-mazurski.

Elbląg nie jest w tej sprawie wyjątkiem. Kolejki za paszportami są w całym kraju. W miniony czwartek (7.04) był o to w Sejmie pytany wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Podkreślił, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dołoży wszelkich starań, by problem kolejek przed urzędami został wyeliminowany.

- Chciałbym zadeklarować, że MSWiA robi wszystko, żeby skrócić kolejki. W wielu miejscach, w mniejszych urzędach udało się je skrócić - będziemy dalej dążyć do tego, by wszyscy nasi obywatele, którzy chcą wyrobić paszporty mieli taką możliwość – mówił w Sejmie wiceminister.

Jak informują służby prasowe wojewody warmińsko-mazurskiego, tegoroczny marzec był miesiącem zmasowanego ruchu we wszystkich oddziałach paszportowych w całej Polsce. - Urząd Wojewódzki w Olsztynie odnotował także ponad ośmiokrotny wzrost liczby składanych wniosków.

- We wszystkich pięciu punktach paszportowych w regionie przyjęto łącznie 12 860 wniosków o paszport, podczas gdy rok wcześniej były to 1 554 wnioski. W samym Olsztynie w marcu 2022 r. przyjęto 4 554 takie wnioski, a w marcu ubiegłego roku były 793 wnioski – poinformował Krzysztof Guzek, rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego.

Zdaniem rzecznika wojewody sporo osób przyjeżdża też z innych województw, gdzie urzędy pracują w trybie półotwartym, prowadzą tylko zapisy do kolejek i mają długie okresy oczekiwania. Również do Elbląga przyjeżdżają osoby m.in. z Trójmiasta, by tutaj złożyć wniosek o paszport.