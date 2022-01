Rekordowy szalik handmade dla WOŚP

Rękodzielniczki z całej Polski postanowiły wesprzeć 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy tworząc najdłuższy szalik na świecie. Organizatorzy akcji czyli sztab w Mińsku Mazowieckim, zapewniają, że po wylicytowaniu szalik zostanie ponownie wykorzystany np. na koce dla seniorów, dzieci czy czworonożnych pupilów.

Mieszkanki Elbląga i okolic przyłączają się do akcji i już dziergają oczka w barwnych włóczkach. Dołączają też szkoły i instytucje. Jeśli i Ty chcesz dołożyć swoją włóczkową cegiełkę, wydziergaj swój szalik i przekaż go do organizatorek akcji w naszym mieście.

Szalik może być wykonany dowolną metodą: na drutach, szydełku lub pleciony rękami; powinien mieć 20 cm szerokości i 150 cm długości (odcinki 150 cm powinny być zszywane ze sobą).

Elementy szalika można dostarczać do „Mojej Pasmanterii" znajdującej się przy ul. 1 Maja 30 do 20 stycznia w godz. 10-16.30.

Pierwsze zszywanie szalika odbędzie się na comiesięcznym spotkaniu grupy „Elbląskie Kreatywne" 13 stycznia w kawiarni „Amarena" przy ul. Rzeźnickiej 7-8B w Elblągu (sala na dole) w godz. 16-20.

Panie z grupy serdecznie zapraszają ze swoimi szalikami. Można także wesprzeć akcję przynosząc wełnę. Nazwisko każdej osoby wspierającej akcję zostanie uwiecznione na metce szalika.

W tej sprawie można kontaktować się poprzez profil na Facebooku „Elbląskie Kreatywne".