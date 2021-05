Remont odkrył rodzinną historię. Szukamy potomków pana Stefana

fot. Michał Skroboszewski

O historii Stefana Nawrockiego i jego rodziny nie wiemy prawie nic. To prawdopodobnie jedna z wielu osób, które powojenne losy rzuciły w okolice Elbląga. Po latach, we wsi Rzeczna koło Pasłęka, podczas remontu domu znaleziono po niej liczne rodzinne pamiątki i zdjęcia. Znalazcy chcieliby je oddać potomkom pana Nawrockiego, ale nie wiedzą, jak ich znaleźć. Dlatego zwrócili się o pomoc do naszej redakcji. Zobacz zdjęcia.

W 2018 r. Ela Tomasik wraz z mężem kupiła od gminy Pasłęk budynek gospodarczy w Rzecznej. - Kiedyś te budynki należały do miejscowej szkoły - wyjaśnia. Szkołę we wsi zlikwidowano, budynki wystawiono na sprzedaż. W 2019 r. rozpoczął się remont budynku, który państwo Tomasikowie chcieli przerobić na warsztat. Podczas remontu robotnicy znaleźli rodzinne pamiątki. - W plastikowych okładkach były zdjęcia i dokumenty Stefana Nawrockiego z Elbląga. Spakowałam do kartonu i odłożyłam. Niedawno syn zasugerował, że może warto coś z tym zrobić... - mówi Ela Tomasik. Kim był Stefan Nawrocki? Tego do końca nie wiemy. Z odręcznego życiorysu, który znajduje się obecnie w posiadaniu znalazców wynika, że urodził się w 1918 r. w Płocku. W czasie II wojny światowej był robotnikiem przymusowym w Królewcu. Wśród znalezionych zdjęć jest pamiątkowa fotografia z wojska z podpisem na odwrocie: "Rezerwa Warszawa Cytadela I Batalion, I kompania saperów, Warszawa 18 V 1948 r." Potem Stefan Nawrocki mieszkał w Elblągu m. in. przy ul. Łowickiej i Narciarskiej. Pracował jako murarz w różnych zakładach pracy m. in. jako pracownik cywilny w wojsku, u „prywaciarzy“, a także w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Pasłęku. Wśród znalezionych dokumentów są podania o przyjęcie do pracy m. in. do kółka rolniczego w Młynarach, życiorys, wniosek o wydanie dowodu osobistego, różne drobne dokumenty z życia codziennego z lat 60. i 70. ubiegłego wieku oraz kilkadziesiąt zdjęć rodzinnych. - Chciałabym oddać te pamiątki rodzinie. Niestety, nie wiem komu. Może za pośrednictwem Waszej gazety uda się znaleźć rodzinę pana Stefana - mówi Ela Tomasik. Osoby z rodziny Stefana Nawrockiego, które rozpoznają go na zdjęciach, proszone są o mailowy kontakt z redakcją portElu - redakcja@portEl.pl

SM