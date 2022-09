Remont potrzebny, czy nie?

Radny Andrzej Tomczyński napisał kolejną interpelację dotyczącą remontu ul. Druskiej. Władze miasta odpowiedziały, że gruntowny remont tej ulicy nie jest na razie przewidziany.

W grudniu ubiegłego roku radny Andrzej Tomczyński (KWW „prezydencki“) napisał interpelację do prezydenta Elbląga ws. remontu ul. Druskiej. Wówczas apelował o położenie na 230 metrach drogi nakładki asfaltowej. Odpowiedź była wówczas negatywna m. in. ze względu na zbyt duże koszty doprowadzenia ulicy Druskiej do stanu zadowalającego i nie wymagającego w bliskiej przyszłości kolejnych prac modernizacyjnych. Więcej pisaliśmy o tym tutaj.

Radny Andrzej Tomczyński nie ustępuje jednak w swojej walce o poprawę jakości ulicy Druskiej. I skierował do prezydenta kolejną interpelację w tej sprawie. „Odcinek ulicy Druskiej niezbędnie potrzebny w celu upłynnienia i odciążenia uchu kołowego na ul. Grunwaldzkiej i Rawskiej, co pozwoli przekierować częściowo ruch ul. Druską i Akacjową na „Zatorze“ Wyliczony koszt nakładki przez EPGK ma wynieść ok. 300 tys. zł“ - czytamy w interpelacji radnego, który wnioskuje o zabezpieczenie takiej kwoty w przyszłorocznym budżecie Zarządu Dróg.

Zanim przejdziemy do odpowiedzi prezydenta, zwrócimy uwagę na koszty remontu. W interpelacji z grudnia ubiegłego roku radny podawał szacunkowy koszt nakładki: 120 tys. zł. Pół roku później remont byłby już droższy o ponad 100 proc. Tak przynajmniej wynika z szacunków Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przytaczanej przed radnego.

Niestety, władze miasta podtrzymały swoje zdanie sprzed pół roku i do remontu się „nie palą“. „Pojazdy wjeżdżające z drogi krajowej nr 7 i kierujące się w stronę dzielnicy „Zatorze“ już niedługo będą miały bezpieczne połączenie od ronda „Bitwy pod Grunwaldem“ ul. Akacjową poprzez nowo powstały odcinek ul. Lotniczej wzdłuż Lotniska Elbląg (...) Aktualnie trwają odbiory techniczne inwestycji. (...) Ulica Druska nie posiada odpowiednich parametrów, aby powstał tam bezpieczny skrót w kierunku dzielnicy „Zatorze“ - czytamy w odpowiedzi na interpelację podpisaną przez prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego.

Prezydent zwraca też uwagę na brak takiej inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Elbląga oraz fakt, że przeprowadzenie tak dużego remontu w ramach bieżącego utrzymania dróg nie jest możliwe ze względu na szczupłość środków. Jedyne na co można liczyć (aczkolwiek i to nie jest pewne), to niezbędne roboty konserwacyjne i utrzymaniowe mające na celu naprawę istniejących nawierzchni drogowych.