Retencyjne dylematy

Jakie są plany miasta w zakresie retencji w parku Kajki? O to w swojej interpelacji pyta prezydenta radna Karolina Śluz z KO. Wskazuje ona, że zabytkowy park jest zalewany przez intensywne deszcze, a skutki odczuwają też okoliczni mieszkańcy w swoich piwnicach.

- W ostatnich latach zauważalne jest, że gwałtowne, nagłe opady deszczu powodują zalewanie tego zabytkowego parku, który jest objęty ochroną konserwatorską. Stan ten prowadzi do systematycznego niszczenia zieleni i infrastruktury parku, co budzi uzasadniony niepokój mieszkańców – podkreśla radna w swojej interpelacji. - W tej sprawie zwracają się też do mnie mieszkańcy przylegających do parku ulic Pionierskiej i Fałata, skarżąc się na wilgotniejące piwnice swoich budynków. Zjawisko to wydaje się być bezpośrednim efektem niewystarczającej retencji wody opadowej w obrębie Parku Kajki. Co więcej, brak skutecznych rozwiązań w zakresie gospodarowania wodami opadowymi prowadzi również do degradacji nowo wyremontowanego placu zabaw – pisze radna. Pyta też o możliwość wymiany nawierzchni startej, nieprzepuszczalnej ścieżki wzdłuż parku od strony ulicy Kajki.

Na interpelację odpowiedział prezydent Elbląga Michał Missan.

- W ostatnich latach na całym świecie coraz bardziej widoczne są zmiany klimatyczne. Postępującemu globalnemu ociepleniu klimatu towarzyszą ekstremalne zjawiska pogodowe. W przypadku naszego kraju przejawem tych zmian jest przede wszystkim wzrost temperatur, brak zim, zmiany w ilości i rozkładzie opadów, występujące susze i gwałtowne opady deszczu, burze, huraganowe wiatry. Problem lokalnych podtopień w sytuacji nawalnych deszczy dotyczy praktycznie wszystkich miast w Polsce. Rosnąca powierzchnia terenów utwardzonych oraz występujące w wyniku zmian klimatycznych gwałtowne opady deszczu powodują, że istniejące w miastach systemy kanalizacji nie nadążają z odprowadzaniem wód opadowych. Skutkiem tego są lokalne podtopienia – wskazuje prezydent Elbląga.

Michał Missan podkreśla, że na zlecenie EPWiK-u została opracowana „Koncepcja optymalizacji zlewni Stoczniowa-Dolna w Elblągu wraz z systemem ich odwodnienia”. Opracowanie obejmuje m.in. realizację 10 rozwiązań technicznych polegających np. na budowie zarówno otwartych jak i podziemnych zbiorników retencyjnych oraz ogrodów deszczowych celem retencji wód opadowych i roztopowych.

- Trzy spośród tych rozwiązań zlokalizowane są na terenie Parku Kajki. Zadaniem ich będzie odciążenie kanalizacji deszczowej w tej części miasta, co przeciwdziałać będzie podtopieniom i przeciążeniu kanałów deszczowych w ul. Żeglarskiej i na Osiedlu Marynarzy oraz znacznie ograniczy dopływ wód opadowych do skrzyżowania ul. Cichej i ul. Uroczej. Szacunkowa wartość nakładów inwestycyjnych objętych koncepcją wynosi ogółem ok. 18 mln zł. Ich realizacja uzależniona jest od pozyskania przez EPWiK Sp. z o. o. unijnych środków pomocowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie trwa etap uzyskiwania przez Spółkę wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoleń niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Dla kilku lokalizacji, w tym także dla Parku Kajki, niezbędne jest uzgodnienie inwestycji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – przyznaje prezydent Elbląga. Dodaje, że planowana inwestycja nie obejmuje wspomnianej wymiany nawierzchni alejki wzdłuż ul. Kajki, co wiązałoby się z dużymi nakładami finansowymi, więc analiza możliwości wykonania tego zadania zostanie przeprowadzona po zrealizowaniu innych inwestycji na terenie parku.