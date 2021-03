Rezerwiści w WOT

70 rezerwistów ukończyło szkolenie wyrównawcze i zasili bataliony lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie warmińsko – mazurskim.

Szkolenie skierowane do rezerwistów przeprowadzone było w 45 batalionie lekkiej piechoty w Olsztynie. Terytorialsi przez ostatnie tygodnie pogłębiali swoją wiedzę z poszczególnych zagadnień m.in. zasad zachowania się na współczesnym polu walki oraz przetrwania, by w ostatnim dniu szkolenia przystąpić do egzaminu zwanego pętlą taktyczną szkolenia wyrównawczego.

- Ważnym elementem egzaminu była pomoc przedmedyczna i topografia. Jednak główny nacisk szkolenia został położony na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, gdzie byli rezerwiści doskonalili strzelanie z karabinku MSBS Grot, częściowe rozkładanie broni oraz ładowanie magazynka na czas. Kolejnym, istotnym elementem pętli taktycznej było poruszanie się w marszu w zróżnicowanym terenie, przekraczanie niebezpiecznych terenów, czy też reakcja żołnierza na kontakt ogniowy. Trudy egzaminu pokonali wszyscy żołnierze.”- podsumował ppor. Marcin BUKOWSKI, dowódca kompanii szkolnej z 45blp.

Terytorialsi, którzy ukończyli szkolenie, docelowo zasilą poszczególne bataliony w województwie warmińsko- mazurskim wchodzące w skład 4W-MBOT. Kolejne szkolenia w 4W-MBOT już w kwietniu, tym razem na szkolenie podstawowe kandydaci stawią się w Morągu i Giżycku. Szkolenie zakończy się uroczystą przysięga wojskową 24 kwietnia.