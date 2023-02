Rodzice: Pomóżcie nam ratować przedszkole! (Napisali do nas)

- W ostatnim czasie w mediach, na portalach społecznościowych czy od znajomych słyszeliście Państwo o ratowaniu Przedszkola nr 8 w Elblągu, o akcji rodziców. U większości z Państwa powstało zapewne pytanie: o co w tym wszystkim chodzi? Czy nie jest tak, że grupa rodziców walczy o swoją wygodę, jak napisała jedna Pani w komentarzu? Odpowiedź brzmi: nie - napisali do nas rodzice.

Obecnie znaleźliśmy się w obliczu likwidacji Przedszkola nr 8 w Elblągu, które przez wiele lat, zresztą jak inne jednostki oświaty, było zaniedbywane przez władze miasta. Nie walczymy o naszą wygodę, a o przyszłość wszystkich młodych, obecnych i przyszłych elblążan. W naszym mieście nie inwestuje się w placówki oświatowe, są one zaniedbane, pozostawione bez remontu czy konserwacji. Tak, wiemy, że powstała nowa placówka przy ul. Mielczarskiego, ale to tylko kropla w morzu potrzeb. Każdy rodzic powracający do pracy mierzy się z brakiem miejsc w żłobku czy przedszkolu, przez co zmusza się rodziny do korzystania z prywatnych placówek. Czy tak musi być? Oczywiście, że nie!

Przedszkole nr 8 daje możliwość opieki dla około 75 dzieci. Likwidując placówkę, pozbawia się nas, mieszkańców Elbląga, prawa korzystania z publicznych przedszkoli. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy chce posyłać dzieci do placówek publicznych i wybiera placówki prywatne. Patrzymy jednak inaczej: nie każdego rodzica w obecnych czasach stać na taki wydatek. Uważamy, że miasto powinno dbać o takie placówki dokonując remontów. W naszym mieście jednak wybiera się inwestycje, które mogą przynieść wizerunkową poprawność, a nie dobro dzieci.

Dzisiaj sprawa dotyczy naszych dzieci, ale za chwilę może dotknąć każdego z Państwa. Przypominamy, że władze miasta na spotkaniu nie ukrywały, że planują zamykać placówki z powodu braku środków, a jednocześnie deklarują, że zamierzają budować nowe placówki? Skąd środki?

Z tych też względów postanowiliśmy ratować placówkę dla wszystkich młodych elblążan, bo przyszłość dzieci jest najważniejsza. Jeżeli pomożecie Państwo nam wspierając zbiórkę, pomożecie nie tylko sobie, ale również Waszym dzieciom, wnukom i kolejnemu pokoleniu. Dziękujemy! Zrzutka jest tutaj.

Wszystkich zapraszamy 22 lutego o godz. 16 do Przedszkola nr 8 w Elblągu, ul. Bema 9 (przy dawnej straży pożarnej) na spotkanie z władzami miasta. Przyjdźcie i pokażcie, że los Elbląga jest dla was ważny!

Od redakcji: Pierwsze spotkanie rodziców i przedstawicieli ratusza w sprawie "ósemki" relacjonowaliśmy tutaj.