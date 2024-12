Rodziny czekają na Waszą pomoc

W ten weekend (14-15 grudnia) odbędzie się finał akcji "Szlachetna Paczka". Do piątku 13 grudnia, czyli jeszcze przez niecały tydzień, każdy może zostać darczyńcą i wspólnie z przyjaciółmi czy znajomymi ze szkoły lub pracy na www.szlachetnapaczka.pl wybrać potrzebującą rodzinę,

W jaki sposób obdarować Szlachetną Paczką? Wybierz rodzinę lub osobę w potrzebie, z lokalizacji, do której możesz dostarczyć paczkę. Zbierz grupę, z którą przygotujesz pomoc, podzielcie między siebie listę zakupów, stworzoną w oparciu o potrzeby rodziny. Zorganizuj zebranie zakupionych przedmiotów i pakowanie paczki. Dostarcz paczkę do wyznaczonego magazynu w Weekend Cudów. W tym roku finał akcji zaplanowano na 14 i 15 grudnia.

- „Szlachetna Paczka” do historii każdej zgłoszonej rodziny podchodzi indywidualnie. To jest pomoc celowana, a sytuacja danej rodziny jest weryfikowana przez nas i w Krakowie (siedziba Stowarzyszenia Wiosna, które jest organizatorem akcji - red.). Pomagamy w taki sposób, że żadna paczka nie jest identyczna. Każda rodzina dostaje dokładnie to, czego potrzebuje. Opisy, które sprawdzają wolontariusze, są właśnie po to, żeby państwo wiedzieli, w jaki sposób mądrze pomóc konkretnej rodzinie – mówi elblążanka Bożena Wlazła, wolontariuszka, a przez kilkanaście lat również darczyńca „Szlachetnej Paczki”.

"Szlachetna Paczka" to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

Baza rodzin dostępna jest w tym linku. W ubiegłym roku wolontariusze i darczyńcy Szlachetnej Paczki pomogli sześćdziesięciu najuboższym rodzinom w Elblągu.