Rotarianie z pomocą dzieciom z Ukrainy

Dzieci z Ukrainy, mieszkające w Elblągu, otrzymały karnety na basen MOSiR od Elbląskiego Klubu Rotary. Rotarianie przekazali im także paczki ze słodyczami.

Elbląscy rotarianie w ten sposób wsparli podopiecznych Fundacji „Amore Mio”, która pomaga dzieciom z Ukrainy przebywającym w naszym mieście.

– Łączna wartość karnetów to 1400 zł. Korzystać z nich będą dzieci z Ukrainy uczęszczające do świetlicy fundacji. Rotarianie spotkali się z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy przy ul. Wigilijnej. Poza karnetami dzieci otrzymały słodycze wraz z życzeniami dobrej zabawy i wypoczynku – informuje prezydent Elbląskiego Klubu Rotary Zbigniew Dębiński. – Rotarianie zapoznali się z ogromnymi potrzebami Fundacji, opiekującymi się dziećmi i ich rodzicami przebywającymi w Elblągu i po rozmowie z prezesem fundacji panem Marco Cocchieri postanowili rozważyć kolejne formy wsparcia.