Rowerem z chodnika na jezdnię

W sprawie zmiany organizacji ruchu rowerowego na ulicy Fromborska, odcinek Ogólna - potok Babica. Taką interpelację przygotował radny Marek Kamm (PO). Chodzi o zbyt wąską drogę rowerową w tym miejscu.

- Na wyżej wymienionym odcinku dwukierunkowa droga rowerowa nie spełnia wymagań (szerokość) określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - wskazuje radny Marek Kamm w interpelacji. - Na tym odcinku, a zwłaszcza między ulicą Ogólną a ulicą Okrężną, obserwuje się znaczne natężenie ruchu pieszego (działki, liczna zabudowa mieszkalna) co powoduje dyskomfort tych dwóch użytkowników drogi - relacjonuje.

Według radnego na Fromborskiej powinno wprowadzić się stałą zmianę organizacji ruchu. Na Fromborskiej, od skrzyżowania z Ogólną do mostku na potoku Babica, miałyby zostać usunięte znaki B-9 ("zakaz wjazdu rowerów - red.), co skutkowałoby wprowadzeniem "ruchu rowerowego na zasadach ogólnych, po jezdni ulicy Fromborskiej.

- Jednocześnie wnoszę o usunięcie obecnego na tym odcinku oznakowania istniejącego ciągu pieszo-rowerowego i zastąpienia go kombinacją znaków C-18 (droga dla pieszych) z T-22 (nie dotyczy rowerów) - pisze radny.

Na jego interpelację odpowiedział wiceprezydent Janusz Nowak.

- Wskazany w/w odcinek ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 1700 m (o nawierzchni płytek betonowych) powstawał sukcesywnie, prawie 20 lat temu, gdy nie było jeszcze szczegółowych przepisów wykonawczych o parametrach ścieżek rowerowych - pisze Janusz Nowak. - Pierwszy odcinek (o dł. ok. 600 m) od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej został wykonany poza drogą publiczną na potrzeby działkowiczów (dziś znajduje się na działkach zarządzanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu). W kolejnych latach wybudowany drugi odcinek (o dł. ok. 1100 m) od ul. Okrężnej do rz. Babica, dla ruchu pieszego, do rozwijającej się wówczas dzielnicy Bielany. Ten odcinek znajduje się również poza pasem drogi publicznej tj. na działkach dróg wewnętrznych, ale pozostaje w gestii Departamentu Zarząd Dróg. Do roku 2010 oba odcinki funkcjonowały bez jakichkolwiek znaków, dlatego wówczas zdecydowano o zamontowaniu obowiązujących według Prawa o ruchu drogowym znaków pionowych: C13/16 "ciąg pieszo-rowerowy" oraz na B-9 "zakaz ruchu rowerów" dotyczących ruchu na jezdni ul. Fromborskiej - wskazuje wiceprezydent Elbląga. Dodaje jednak, że proponowane zmiany "wymagają konsultacji i szerszej analizy sytuacji".

- Dlatego wniosek ten skieruję pod obrady Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Otrzymana opinia (przedstawicieli różnych środowisk, w tym policji) posłuży mi do podjęcia stosowanej decyzji w tej sprawie, o której zostanie Pan poinformowany - odpowiada Janusz Nowak.

Co o proponowanych przez radnego zmianach sądzą elblążanie? Zachęcamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach.