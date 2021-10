Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na przejażdżkę rowerową po Bażantarni w towarzystwie leśnika. Ponownie spotykamy się we wtorek, 19 października o godzinie 16:30. Zbiórka przy siedzibie Nadleśnictwa Elbląg przy ul. Marymonckiej 5.

Rowerowe spacery z leśnikiem to impreza, podczas której można aktywnie spędzić czas w lesie. Poznamy jego tajemnice dzięki fachowemu komentarzowi specjalisty z Nadleśnictwa Elbląg. Wszystko to odbędzie się podczas krótkiej (do 10 km/2 godziny) przejażdżki rowerowej (czasami będzie to spacer) szlakami i ścieżkami Bażantarni na terenie leśnictw Dąbrowa i Dębica.

Podczas tego spaceru czeka na nas jazda szlakiem żółtym w kierunku GreenVelo. Potem będziemy się wspinać na górę Belweder, na której szczycie poznamy jej historię. Na koniec wrócimy pod siedzibę Nadleśnictwa Elbląg.

Organizator informuje, że w przypadku ekstremalnych zjawisk pogodowych (huragany, ulewy) impreza może zostać odwołana. Informacja o odwołaniu imprezy ukaże się na stronie MOSiR. Z uwagi na coraz krótszy dzień i zapadające ciemności prosimy pamiętać o oświetleniu rowerowym przednim i tylnym.