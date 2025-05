Rowerowy Tour de ZPZE

Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej zaprasza do udziału w II Toru de ZPZE. Trasa wiedzie po Mierzei Wiślanej, zapisy chętnych potrwają do 10 czerwca.

Tour de ZPZE zaplanowano na 28 czerwca, start o godz. 11 z przekopu Mierzei Wiślanej. Trasa rajdu wiedzie przez Krynice Morską do granicy państwa w piaskach i z powrotem do przekopu. To w sumie 53 km.

- Dojazd na start i przejazd po zakończeniu toru własnym transportem z rowerami. Przewidujemy przerwę obiadową (posiłek rozliczamy we własnym zakresie) w Krynicy Morskiej w drodze powrotnej między godz. 14 a 15.30. Meta o 16.30 na przekopie – informuje Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej. I zastrzega, że w razie złej pogody 28 czerwca impreza będzie przeniesiona na 29 czerwca również na godz. 11.

Zgłoszenia do udziału w imprezie przyjmowane są do 10 czerwca mailowo (zpze@idsl.pl) lub telefonicznie pod nr 501 015 828.