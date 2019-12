Rozdali świąteczne paczki weteranom walk o niepodległość

Jeszcze przed Bożym Narodzeniem Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego wraz z żołnierzami Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód wręczyli świąteczne paczki weteranom walk o niepodległość mieszkającym w naszym regionie.

Do ludzi, dzięki którym dziś mówimy po polsku, ludzi, którzy za biało-czerwoną szli w bój, byśmy i my dziś mogli żyć w Wolnej i Niepodległej. Ogromne podziękowania dla dzieci i grona pedagogicznego szkół, które wzięły udział w akcji, Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz Dowódcy i żołnierzy PWD DWD P-W i wszystkich dobrych ludzi, dzięki którym było to możliwe.