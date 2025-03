Rusza 5. edycja Zielonego Budżetu Elbląga

Prezydent Elbląga zaprasza mieszkańców do udziału w 5. edycji Zielonego Budżetu. Celem programu jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych oraz włączanie mieszkańców w przemyślane i świadome zazielenianie miasta.

Jak włączyć się w Zielony Budżet?

Jeśli jesteś mieszkańcem Elbląga i masz pomysł, który przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego na terenach należących do miasta, możesz zgłosić swój wniosek. Wniosek może zostać złożony elektronicznie na adres e-mail: zielonybudzet@umelblag.pl lub w wersji papierowej poprzez dostarczenie do siedziby Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Szczegóły w regulaminie!

- Zapraszamy również do zapoznania się z plikiem FAQ, w którym zebraliśmy najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi. Na zgłoszenia czekamy od 16 marca do 16 kwietnia 2025 roku. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału w programie Zielony Budżet. Każda inicjatywa jest dla nas bardzo cenna. Razem zazielenimy Elbląg!

Harmonogram Zielonego Budżetu Elbląga

Formularz zgłoszeniowy do Zielonego Budżetu Elbląga