Ruszył nabór wniosków do programu stypendialnego dla studentów kierunków lekarskich

Z inicjatywy prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego po raz pierwszy rusza nabór wniosków do programu stypendialnego dla studentów kierunków lekarskich.

Program jest skierowany do studentów V i VI roku kształcących się na kierunkach lekarskich, którzy będą chcieli podjąć pracę w jednym z elbląskich szpitali.

- Serdecznie zachęcam do udziału w naszym programie stypendialnym. Bardzo się cieszę, że udało się w końcu wprowadzić go w życie. To pomysł wiceprezydenta Michała Missana i Mirosława Gorbaczewskiego, dyrektora Szpitala Miejskiego. Celem jest przede wszystkim dobro pacjentów elbląskich szpitali. Wszyscy bowiem wiemy, że brakuje lekarzy i jak długie są kolejki do specjalistów. Mam nadzieję, że stypendia przyczynią się do pozyskania potrzebnej kadry – zaznacza Witold Wróblewski prezydent Elbląga.

Proponowane stypendium będzie wynosić 2000 zł miesięcznie. Warunkiem jest podjęcie zatrudnienia w jednym z elbląskich szpitali, w celu odbycia szkolenia rezydenckiego, na okres nie krótszy niż 4,5 roku, w ciągu 3 miesięcy od ukończenia stażu lekarskiego.

W tym roku oferowane są miejsca dla 3 studentów (2 w Szpitalu Miejskim i 1 w Szpitalu Wojewódzkim), którzy wybiorą jedną z priorytetowych specjalizacji lekarskich, tj.: choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, neurologia lub onkologia.

Wszystkie niezbędne dokumenty, informacje i wnioski znajdują się na stronie internetowej.

Nabór wniosków trwa od 10 czerwca do 30 września.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 55 239-30-28.