Ruszyły zapisy na III Elbląski Bieg Nadziei

(fot. Michał Skroboszewski, archiwum portEl.pl)

Po przerwie spowodowanej pandemią do Elbląga powraca Bieg Nadziei. To charytatywna impreza sportowo-rekreacyjna, której uczestnicy mają do pokonania różne dystanse po szlakach Bażantarni, pomagając jednocześnie Hospicjum Elbląskiemu. Właśnie ruszyły zapisy.

To będzie trzecia edycja Elbląskiego Biegu Nadziei, organizowanego wspólnie przez Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego i Stowarzyszenie Krzewienia Sportu EL Aktywni. Odbędzie się w niedzielę, 15 maja, w Bażantarni, a na uczestników czekają bieg na 5 i 10 km, marsz na 3 km i biegi dla dzieci. Imprezie będzie towarzyszył rodzinny piknik. Start do biegów i marszu odbędzie się z polany przy ul. Sybiraków w Elblągu, tam też będzie znajdować się meta. Początek imprezy o godz. 10, start pierwszego z biegów - o godz. 11. - Celem imprezy jest m.in. propagowanie idei opieki hospicyjnej wśród mieszkańców, pozyskanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia na rzecz Hospicjum Elbląskiego, propagowanie zdrowego stylu życia i integracja mieszkańców – informują organizatorzy. Na uczestników każdego z dystansów będzie na mecie czekał pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny. Trasy będą oznaczone, uczestnicy otrzymają numery startowe, napój i batonik, utworzony zostanie także punkt nawadniania. Zapisy na III Elbląski Bieg Nadziei właśnie ruszyły i potrwają do 10 maja. Minimalne wpisowe to 40 zł, na miejscu będzie też prowadzona kwesta. Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na wsparcie Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak. Regulamin imprezy i link do zapisów znajdziecie tutaj.

RG