Rzecznik Praw Dziecka przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Rodzinnych

Wszystko dla dobra dziecka – taka idea przyświeca rzecznikowi praw dziecka. Teraz także lokalnemu rzecznikowi, który działa przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Rodzinnych.

- W społecznościach lokalnych utrudniony jest dostęp do osoby, która będzie mogła reprezentować interesy dziecka na miejscu. Rzecznicy Praw Ucznia są w szkołach, jednak nie wykraczają oni poza placówkę, zajmują się sprawami szkolnymi – mówi Bożena Strawa-Cieślak, wiceprezes stowarzyszenia.

Funkcja Rzecznika Praw Dziecka jest jednym z działań stowarzyszenia. To pomoc wszystkim, którzy zgłoszą się o pomoc w zakresie ochrony praw dziecka, zarówno osobom, jak i instytucjom. - W uzasadnionych sytuacjach, jako stowarzyszenie będziemy podejmowali interwencje – mówi prezes Beata Wachniewska-Mazurek. – Zajmiemy się także rzecznictwem w zakresie systemowych rozwiązań, czyli opiniowaniem i konsultowaniem na przykład zmian w systemie edukacji czy programie wspierania rodzin.

Jak podkreślają członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych (SIR), nadrzędnym celem jest współpraca z różnymi podmiotami, osobami, wszystko po to, by wypracować najlepsze rozwiązanie dla dobra dzieci.

- Nie wszyscy, którzy potrzebują pomocy wiedzą do kogo się zgłosić, więc jesteśmy na miejscu, poprzez stowarzyszenie działamy wspólnie ze specjalistami, aby rozwiązywać problemy. Współpracujemy z różnymi osobami i instytucjami, którzy akurat mogą być danej rodzinie potrzebni – dodaje Beata Wachniewska-Mazurek.

Potrzebujący mogą liczyć na dyskrecję i pełne zaufanie. Osobą do kontaktu z ramienia stowarzyszenia jest Bożena Strawa-Cieślak, która pełni dyżury pełni we wtorki od godziny 14.00 do 16.00, w siedzibie SIR przy ulicy Związku Jaszczurczego 17, w pokoju numer 32. Poza tym można kontaktować się w każdej chwili telefonicznie pod numerem: 502 386 349. Z pomocy może skorzystać każdy, zarówno mieszkańcy, instytucje, organizacje pozarządowe z Elbląga, jak i całego powiatu.