Są nowe kontrakty z ratownikami w szpitalu wojewódzkim

- Zakończone zostały rozmowy z ratownikami medycznymi i obecnie trwa podpisywanie nowych kontraktów – informuje szpital wojewódzki. Jak dowiedzieliśmy się od jednego z ratowników, zostały one podpisane na dwa miesiące. W styczniu ma zostać rozpisany nowy konkurs na udzielanie świadczeń medycznych.

Przypomnijmy. Ratownicy medyczni od dawna walczyli o wyższe wynagrodzenia, nie zgadzali się też na wyjątkowo trudne warunki pracy. 1 września rozpoczęli ogólnopolski protest. W każdym z miast przebiegał on nieco inaczej, w niektórych część ratowników nie przychodziła do pracy lub wzięła minimalną liczbę godzin podczas dyżurów. W Elblągu 38 ratowników z Działu Ratownictwa Medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wypowiedziało umowy cywilnoprawne, czyli 70 procent świadczących tam usługi ratowników medycznych.

15 września odbyło się pierwsze spotkanie dyrekcji szpitala wojewódzkiego, które, jak nam wówczas mówili ratownicy, nie przyniosło żadnego rozwiązania. Podczas kolejnego spotkania z dyrekcją szpitala ratownicy zgodzili się przesunąć terminy wypowiedzeń umów, miano też wspólnie ustalić zapisy nowych kontraktów.

- Zakończone zostały rozmowy z ratownikami medycznymi i obecnie trwa podpisywanie nowych kontraktów – poinformowała nas 27 października Magdalena Rubczewska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Jak wyjaśniają nam ratownicy, kontrakty podpisane zostały na dwa miesiące, w styczniu 2022 roku ma zostać rozpisany nowy konkurs na udzielanie świadczeń ratowniczych.

- Zapisy w kontraktach udało nam się wspólnie wynegocjować. Co do warunków pracy, to na przykład uzyskaliśmy godziny szkoleniowe, bezpłatne. Co zaś się tyczy podwyżek płac, to uzyskaliśmy to, co obiecało Ministerstwo Zdrowia – mówią ratownicy.

Przypomnijmy. W negocjacjach z Ministerstwem Zdrowia Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych zapadły m. in. ustalenia dotyczące zapewnienia dla pracowników wykonujących zawód medyczny w ZRM, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, stawek za godzinę pracy nie niższych niż 40 zł oraz dodatku wyjazdowego w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo godzinowych stawek w przypadku umów cywilno-prawnych. Więcej o negocjacjach ratowników z ministrem można przeczytać w www.pulsmedycyny.pl.

Nasi rozmówcy - ratownicy pozostają anonimowi, jak nam powiedzieli w jednej z adnotacji w nowych kontraktach w szpitalu wojewódzkim jest taka, "że mogą oni przekazywać informacje prasie jedynie przez biuro prasowe szpitala".