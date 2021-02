Samochód od Ślużby Więziennej dla strażaków ochotników

13 lat i nieco ponad 80 tysięcy przebiegu ma samochód dostawczy, który został przekazany przez Areszt Śledczy w Gdańsku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gronowie Elbląskim.

Kluczyki do samochodu przekazał dyrektor AŚ w Gdańsku płk Artur Król w obecności Michała Gzowskiego z Ministerstwa Sprawiedliwości na ręce Marcina Ślęzaka, wójta Gronowa Elbląskiego.

– Przez ostatnie lata auto służyło w gdańskim areszcie śledczym. W związku z zakupami nowych pojazdów, bus nie był już potrzebny w naszej jednostce. Jego dobry stan umożliwi strażakom ochotnikom korzystanie z niego jeszcze przez wiele lat. – zapewnia ppłk Adam Poćwiardowski, zastępca dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku

- Samochód trafi do jednej z najaktywniejszych jednostek straży pożarnej w powiecie elbląskim. Daje nam to pewność, że przekazany sprzęt będzie dobrze wykorzystywany, wzmocni działania grupy i pozostanie w rękach ludzi, dla których działania na rzecz ratowania zdrowia i życia ludzkiego to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim wielka pasja. – mówi Michał Gzowski z Ministerstwa Sprawiedliwości

To kolejne wsparcie Służby Więziennej w ramach akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga.

- Auto spadło nam jak z nieba. Od pewnego czasu poszukiwaliśmy samochodu dla OSP w Gronowie Elbląskim, który służyłby w pionie ratownictwa technicznego oraz do patrolowania wałów. Nasza gmina leży w specyficznym miejscu - centrum Żuław. Z jednej strony na terenach zalewowych, z drugiej zaś przy często uczęszczanej trasie Malbork – Elbląg. - dodaje Marcin Ślęzak wójt gminy Gronowo Elbląskie

Pozdrawiam.

Marek Stuba

mjr Marek Stuba

Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej