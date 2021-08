Sandra zbiera na nowy wózek. Pomóc może każdy!

Pięć tysięcy złotych - tyle kosztuje marzenie 19-letniej Sandry z Elbląga o nowym wózku inwalidzkim. - Jest nadzieja, że będę jeszcze bardziej samodzielna. Specjalistyczny sprzęt w tym nowoczesny wózek inwalidzki dają mi na to szansę. Nie jestem jednak w stanie sama zgromadzić pieniędzy na ten cel, dlatego proszę, pomóż mi, dla mnie liczy się każda złotówka - mówi Sandra. Pomóc chorej nastolatce może każdy z nas wchodząc na link do zbiórki dla Sandry. i wpłacając tyle, ile może.

Sandra ma 19-lat, marzy o studiach pedagogicznych lubi też projektować ubrania. Nastolatka ma przepuklinę oponowo – rdzeniową i Zespół Arnolda-Chiariego. Porusza się na wózku. - Nigdy nie było mi dane poczuć ziemi pod nogami. Nigdy nie byłam i najprawdopodobniej nie będę w pełni sprawnym człowiekiem. Jestem bardzo młodą kobietą od urodzenia piszącą historię, w której główną rolę odgrywa niepełnosprawność. Mam za sobą 19 lat, a ile jeszcze przede mną, tego nie wie nikt. Głęboko wierzę jednak w to, że każdy następny rok przyniesie więcej dobrego, niż zabierze – mówi Sandra.

Nastolatka przeszła poważną operację kręgosłupa, po której długo walczyła o życie. - Tak naprawdę ta walka trwa do dziś. Rehabilitacja, wizyty lekarskie, przymiarki do nowego sprzętu, to głównie wokół tego kręci się moja codzienność. Zaakceptowałam ją, chociaż czasem marzę o tym, by być zwyczajnym, ale zdrowym człowiekiem. Jestem taka młoda, a choroba sprawia, że musiałam dojrzeć bardzo szybko. Niejednokrotnie zadawałam sobie pytania, dlaczego to akurat spotkało mnie, szukałam informacji, wierząc, że znajdę sposób, by po latach stać się sprawną kobietą. Niestety, dziś już wiem, że być może to nie stanie się nigdy, jednak cały czas nie opuszcza mnie wiara w to, że moja codzienność nie musi być trudna, dlatego też chcę prosić o pomoc - mówi Sandra.

Specjalistyczny sprzęt w tym nowoczesny wózek inwalidzki dadzą szansę Sandrze na większą samodzielność. - Nie jestem jednak w stanie sama zgromadzić pieniędzy na ten cel, dlatego proszę o pomoc. Liczy się każda złotówka - mówi Sandra.

Na zbiórce założonej dla Sandry na www.siepomaga.pl udało się zgromadzić ponad 2 tys. zł. Brakuje jeszcze 5 tys. zł. Pomóc może każdy wchodząc na ten link i przekazując datek.