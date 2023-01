Ścieżki zimą nie dla rowerzystów

- Dlaczego służby nie odśnieżają ścieżek rowerowych w Elblągu? Przecież zimą mieszkańcy też jeżdżą na rowerach na przykład do pracy – pisze do naszej redakcji jeden z Czytelników.

- Jeździłem zimą na rowerze po wielu miastach w Polsce, nie było żadnych problemów z przejazdem. Elbląg to jakiś ewenement. Trzy dni po opadach śniegu większość ścieżek rowerowych nie jest odśnieżona, zresztą niektóre chodniki też – pisze do naszej redakcji Czytelnik, prosząc o anonimowość.

Przykład? Nowa ścieżka rowerowa w ciągu ul. Agrykola, fragment jednej z najpopularniejszych tras w Elblągu. Nasz fotoreporter na dowód zrobił tam zdjęcia.

- Ścieżka jest zamarznięta, jest ślisko, a ulice oczywiście czarniutkie – dodaje Czytelnik.

Co sądzą o tym nasi Czytelnicy? Ile osób korzysta zimą ze ścieżek rowerowych? Czy powinny być one odśnieżane? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji.