Sędziowie zapraszają do rozmów o prawie

27 lutego w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się inauguracja elbląskiej Cafe Iustitia – inicjatywy mającej przybliżyć funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia prawników. Gościem pierwszego spotkania będzie prof. Jerzy Zajadło, prawnik, filozof, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa.

„Czy filozofia prawa potrzebna jest prawnikowi?” - tak brzmi temat pierwszego spotkania inaugurującego działalność elbląskiej Cafe Iustitia. - Zapraszamy wszystkich zainteresowanych lub chcących rozbudzić zainteresowanie sprawami praworządności, demokracji, praw człowieka, wymiaru sprawiedliwości – mówił Michał Bober, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i jeden z organizatorów spotkania w wywiadzie dla portElu.

Gościem pierwszego spotkania będzie prof. Jerzy Zajadło - filozof prawa, kierownik katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Prawnik krytycznie wypowiada się o reformie wymiaru sprawiedliwości.

Cafe Iustitia to inicjatywa środowiska prawniczego mająca na celu popularyzacje wiedzy prawniczej. - Mamy nadzieję, że takie spotkania będą się odbywać co kwartał. Są już prowadzone uzgodnienia z kolejnymi gośćmi, którzy mogliby przyjechać do Elbląga. To nie tylko osoby, które są związane bezpośrednio ze środowiskiem sędziów, adwokatów, notariuszy, ale też z filozofią prawa, socjologią prawa, innymi aspektami prawa. Mamy nadzieję, że takie spotkania zainteresują nie tylko prawników. Osoby spoza środowiska będą mogły zobaczyć, jak funkcjonuje cały system prawny obecnie i jak powinien właściwie funkcjonować – dodał Jacek Pietrzak, sędzia Sądu Apelacyjnego w stanie spoczynku w wywiadzie dla portEl.pl

Spotkanie odbędzie się 27 lutego, godz. 17 w Bibliotece Elbląskiej. Wstęp wolny.