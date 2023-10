Sekret Elbląskiej Starówki rozwikłany

Elbląski Klub Orienteeringu przy Klubie Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód przy współpracy Departamentu Kultury, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Elblągu zorganizował i przeprowadził tzw. miejską grę plenerową. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać 23 zadania, które były zaznaczone na mapie wraz z opisami.

Na karcie startowej wystarczyło napisać dobre odpowiedzi w formie liczb, liter, lub krótkich słów. Niektóre zadania wymagały dłuższego pomyślunku ale ponieważ startowały całe rodziny więc co dwie lub trzy lub cztery a nawet więcej głowy to nie jedna. Tym bardziej, że miało się do wyboru 3-4 odpowiedzi co ułatwiało zadanie

W zawodach wzięło udział ponad 160 zawodników, w tym w większości rodziny. Zabawa była przednia bo zdecydowania większość zaliczyła wszystkie punkty. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe medale i słodycze. Startowali także goście z Ukrainy. Zasadniczy „Sekret Elbląskiej Starówki”, czyli „777 LAT UZYSKANIA PRAW MIEJSKICH” został przez wszystkich rozwiązany.

O miłą atmosferę zadbała liderka Janka Banach oraz jej małżonek Krzysztof - główni organizatorzy imprezy. Natomiast o zaprojektowanie mapy punktów, trasy i zadań oraz ich ustawienie i kontrolę zadbali Monika i Roman Typańscy. Dziękujemy wszystkim za udział w tej rekreacyjnej grze plenerowej i zapraszamy na następne imprezy czyli na nową mapę parkową „DOLINKA” Szczegóły na stronie.