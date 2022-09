Seniorze wybierz: Kierunek Zdrowie „Na miodowo”

Zapraszamy seniorów do udziału w spotkaniu w ramach kampanii prozdrowotnej Kierunek Zdrowie. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w najbliższy poniedziałek 26 września 2022 roku, w godz. 13.00 – 15.00 w Hali Sportowo – Widowiskowej MOSIR przy al. Grunwaldzkiej 135.

- Zachęcam do udziału. To doskonała okazja do wyjścia z domu i spotkania się z innymi oraz do zadbania o swoje zdrowie – podkreśla prezydent Witold Wróblewski, organizator akcji.

Motywem przewodnim tegorocznej akcji będzie miód. Podczas spotkania odbędzie się prelekcja, warsztaty, degustacja oraz pokaz produktów pszczelich. Przygotowany będzie również „miodowy” poczęstunek. Uczestnicy akcji wezmą też udział w zajęciach tanecznych – tym razem będzie to nauka Salsy. Podczas akcji będzie można również skorzystać między innymi z badania słuchu, porad terapeuty na temat jesiennych chandr, ćwiczeń koncentracji, masażu rąk, obliczania wskaźnika masy ciała, czy spotkania z Animalsami. Udział w akcji jest bezpłatny.

Organizatorem akcji jest prezydent Witold Wróblewski. Partnerzy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Elbląska Rada Seniorów, Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków, OTOZ Animals Elbląg.