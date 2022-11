Seniorzy z całodobową opieką

Świadczenie usługi całodobowej teleopieki domowej dla mieszkańców – taki przetarg ogłosiło Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Na czym polega teleopieka?

Całodobowa teleopieka to, jak czytamy w dokumentacji przetargu, “system alarmowo-przywoławczy wraz z uruchomieniem wsparcia świadczonego przez konsultanta centrum monitoringu dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg, którzy ukończyli 75 lat życia oraz dla mieszkańców Gminy Miasto Elbląg, którzy z powodu stanu zdrowia wymagają monitorowania ich sytuacji i szybkiego reagowania”. Kryterium w przetargu są m. in. kwalifikacje zawodowe centrum teleopieki. “Przy realizacji umowy w centrum teleopieki będzie pracowało co najmniej dwóch ratowników medycznych lub dwóch lekarzy lub jeden ratownik medyczny i jeden lekarz” - czytamy w dokumentacji.

System teleopieki był w Elblągu wdrożony już wcześniej. W ramach usługi seniorzy, osoby z niepełnosprawnością czy niesamodzielne zostają wyposażone w urządzenia do teleopieki domowej, zawieszki na szyję lub opaski na rękę.

- Najważniejszym elementem takiego urządzenia jest specjalny przycisk SOS. Osoba starsza wyposażona w takie urządzenie w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia może wcisnąć ten przycisk. Sygnał jest przesyłany do centrum monitoringu obsługiwanego przez wykonawcę, które nawiązuje kontakt z osobami wskazanymi przez seniora. W przypadku braku kontaktu z osobą wskazaną przez seniora, centrum monitoringu próbuje nawiązać kontakt bezpośrednio z nim. Jeśli i taka próba kontaktu nie przyniesie efektu, wówczas centrum monitoringu powiadamia służby ratunkowe – wyjaśniał po ogłoszeniu przetargu rok temu Andrzej Fedak z ECUS.

Wartość zamówienia tegorocznego przetargu wynosi niemal 108 tys. zł. Okres realizacji zamówienia trwa od 1 stycznia 21 lipca 2023 roku. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o realizację, na złożenie ofert mają czas do 25 listopada.