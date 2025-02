Serce na talerzu, czyli bal charytatywny szefów kuchni

22 lutego w Restauracji Dom Królów odbędzie się charytatywny bal "Serce na talerzu", organizowany przez Elbląski Klub Szefów Kuchni. - Jak co roku świętujemy kolejną rocznice powstania EKSK i pomagamy przez gotowanie. W tym roku wspieramy Martynę dla, której zbieramy pieniądze na leczenie - informują organizatorzy.

Martyna Kazaniecka ma 17 lat i choruje m.in. na ostrą białaczkę szpikową. - Martyna to energiczna dziewczyna kochająca życie. Uwielbia gotować, malować, jeździć na rolkach. Zawsze pomagała innym, a teraz sama potrzebuje pomocy - pisze rodzina nastolatki, prosząc o pomoc w sfinansowaniu m.in. niezbędnych leków (więcej o zbiórce przeczytasz tutaj)

Pomoc Martynie zaoferował Elbląski Klub Szefów Kuchni, organizując tegoroczny bal karnawałowy z licytacją, z której dochód będzie przeznaczony na wsparcie 17-latki. Bal odbędzie się 22 lutego o godz. 19 w Restauracji Dom Królów (ul. stary Rynek 54-59. Koszt udziału to 290 zł od osoby. - Królować będzie kuchnia polska i kulinarne klasyki. Do kolacji będzie przygrywać orkiestra na żywo, po kolacji bal do białego rana poprowadzi didżej. Będzie bogaty bufet zimny, ciepły i słodki - informuje Elbląski Klub Szefów Kuchni.

Zapisy przyjmowane są mailem pod adresem bal25@eksk.eu lub telefonicznie pod nr 663 997 171. - Pamiętajmy warto pomagać, bo dobro wraca - mówią organizatorzy.