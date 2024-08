Siedemset tysięcy niezgody

Aniołowo, gmina Pasłęk. W tym miejscu ma powstać nowa świetlica, fot. Anna Dembińka

Rada Miejska w Pasłęku przychyliła się do wniosku o dofinansowanie budowy świetlicy i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie. Po burzliwej debacie i krytycznych głosach o projekcie radni przegłosowali inicjatywę w stosunku głosów 8 do 4. Dodajmy, że chodziło tu o dołożenie 700 tys. zł do rządowej promesy na tę inwestycję, która opiewa na 2,5 mln zł. Zdjęcia.

W czwartek (1 sierpnia) odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej w Pasłęku. Jednym z punktów debaty było dofinansowanie budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, a zarazem świetlicy w sołectwie Aniołowo. Na inwestycję Aniołowo otrzymało ok. 2,5 mln zł rządowej dotacji z programu Polski Ład. Kością niezgody było brakujące 700 tys. zł, które musiano dołożyć z gminnej kasy. Po dodaniu tej kwoty można by było od razu zacząć budowę. Radni na początku chcieli odrzucić projekt. Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Pasłęku zapewniał, że projekt budynku „nie ma złotych klamek, ani marmurów”, ale radny Damian Olbryś podniósł argument, że do budowy powinno się wykorzystać tańsze materiały. Radni sugerowali, że niektóre z nich (cegły, elewacja, dachówka) można zastąpić zamiennikami, co obniżyłoby koszt realizacji projektu. Projekt inwestycji, fot. Anna Dembińska Radni mieli również uwagi do kwestii ogrzewania budynku. Sołtys Aniołowa Zbigniew Cieśla jednak zapewnił, że „gruntowa pompa ciepła jest przewidziana, aby ograniczyć koszty eksploatacji. To rozwiązanie jest już codziennością.” - Proszę zobaczyć wydatki sołectwa jeśli chodzi o utrzymanie świetlicy. Poza wodą nawet szambo jest wywożone ze środków stowarzyszenia (Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo - red.). Dbamy o to, aby nie przekraczać zużycia energii elektrycznej. Ja się cieszę, że jesteśmy w XXI wieku i jest szansa, żeby jakiś obiekt stworzyć nowocześnie. Żeby nie było tak jak dotychczas, że my chcąc prowadzić warsztaty, zebrania, zajęcia, a jest ich dużo, to przychodzimy do świetlicy i musimy palić w piecu. Uważam, że robimy wszystko, aby pomniejszać koszty i będziemy dalej je zmniejszać. – argumentował Zbigniew Cieśla. Sołtys zapewnił, że koszty wyposażenia świetlicy pokryje sołectwo, a do nowej remizy sprzęt zostanie przeniesiony ze starej. Wszystko w celu minimalizacji kosztów. Po debacie radni zadecydowali o przyjęciu wniosku i dofinansowaniu projektu. Jego całościowy koszt, wliczając wydatki z ubiegłego roku, wyniesie około 3,5 miliona złotych. Gdyby projekt został przez radnych odrzucony, to Aniołowo musiałby zrezygnować z 2,5 miliona zł rządowej dotacji. Inwestycja obejmuje budowę parterowego budynku o powierzchni użytkowej około 250 m kw. Znajdą się tam świetlica wiejska z zapleczem gospodarczym i sanitarnym, garaż oraz pomieszczenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Aniołowie.

Bartosz Piwowarczyk