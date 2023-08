Sierpień Solidarności

W tym roku uroczystości upamiętniające wydarzenia z sierpnia 1980 roku osobno organizuje NSZZ „Solidarność", osobno władze Elbląga. Dziś pod pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 r. kwiaty złożyli przedstawiciele szeroko pojętego obozu rządzącego i Solidarności. Zobacz zdjęcia.

Sierpień 1980 r. to był jeden z tych miesięcy, o którym można śmiało powiedzieć, że zmienił bieg historii. Polska „stała“ strajkami . „W powstałym 18 sierpnia Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym (MKS) w Elblągu zabrakło niestety „Zamechu”, który wtedy jeszcze nie strajkował. Najpierw komitetem kierował Jan Wyrzykowski (WKP), a od 21 sierpnia Ryszard Kalinowski (współorganizator strajku okupacyjnego w EPBP [Elbląskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - przyp. SM]). Doradcą MKS został inż. Kazimierz Szeszel (EPBP). Do Stoczni Gdańskiej delegowano Mieczysława Wolskiego, Andrzeja Polaka i Waldemara Szadkowskiego. 19 sierpnia MKS Elbląg został zarejestrowany w MKS Gdańsk. Delegat elbląski Ryszard Kalinowski mógł przebywać w Małej Sali BHP w roli obserwatora podczas rozmów z delegacją rządową pod przewodnictwem Mieczysława Jagielskiego. 20 sierpnia załoga EPBP odmówiła rozmów z komisją Bartosiewicza argumentując, że jej interesy reprezentuje MKS Gdańsk. 1 września, a więc dzień po Porozumieniu Gdańskim MKS Elbląg przekształcił się w Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Elblągu. Ośmioosobowemu Prezydium MKZ przewodniczył R. Kalinowski. możemy przeczytać na stronie internetowej Przystanku Historia.

Dziś (29 sierpnia) po pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 r. wydarzenia sprzed 43 lat wspominali działacze Solidarności i politycy szeroko pojętego obozu rządowego. - Jesteśmy tutaj po to, żeby wraz z ludźmi Solidarności uczcić 43. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Porozumień, które zapoczątkowały rewolucję godnościową wtedy w 1980 r. . Została ona brutalnie przerwana przez władze w grudniu 1981 r. - mówił Artur Chojecki, wojewoda warmińsko - mazurski na dzisiejszych uroczystościach.

- Ważna jest pamięć nie tylko o liderach ruchu, ale i o bezimiennych robotnikach bez których nie byłoby Solidarności. Ludzie mieli dość pomiatania godnością robotniczą, traktowania Polski jako kraju uległego. To wszystko spowodowało, że ludzie uwierzyli w siebie. Dni, w których podpisano porozumienia sierpniowe były wielkim krokiem ku wolności, były zalążkiem upadku komunizmu w Polsce - dodał Grzegorz Adamowicz, przewodniczący regionu elbląskiego NSZZ „Solidarność“.

- Myślę, że jest to doskonałe wydarzenie, aby przypomnieć jedną postać. Mówię o Annie Walentynowicz, Annie „Solidarność“, która była osobą wyjątkową , walczącą o to, żebyśmy żyli w wolnej Polsce. Takie uroczystości są doskonała okazją do tego, aby pamiętać o prawdziwych bohaterach - uzupełnił Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych.

Po przemówieniach kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz państwowych oraz organizacji.

