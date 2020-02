Spędź romantyczne Walentynki na lodzie

Walentynki coraz bliżej. Brak ci oryginalnego pomysłu na spędzenie tego dnia razem z ukochaną osobą? Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza 14 lutego na Walentynki na lodzie. W programie m.in.: dobra muzyka, świetna zabawa oraz konkursy z nagrodami.

Walentynki to czas kiedy zakochani obdarowują się miłością. Każdego dnia ukochana osoba powinna czuć się wyjątkowo, ale Walentynki powinny być szczególnie romantyczne. Bądź zatem kreatywny i pomyśl o czymś innym niż kwiaty czy pudełko słodkości. Jeśli chcesz swojej drugiej połówce sprawić niespodziankę, to zaproś ją na Walentynki na lodzie. Wyśmienita zabawa, którą poprowadzą DJ Szupix i DJ Loco, wyjątkowa aranżacja, koncert życzeń, konkursy i wspólna zabawa - to wszystko czeka na tych, którzy w piątek, 14 lutego odwiedzą elbląskie lodowisko.

- Nasze spotkania w ramach Ice Party pokazały, że elblążanie lubią wspólnie się bawić, dlatego postanowiliśmy zorganizować również Walentynki na lodzie - mówi Natalia Szrama, specjalista ds. marketingu i reklamy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. - To propozycja dla zakochanych, choć nie tylko. Na zabawę zapraszamy także samotne osoby, które być może w czasie Walentynek poznają swoją drugą połówkę. Zabawa na lodzie zapowiada się wyjątkowo.

Walentynki na lodzie odbędą się w piątek, 14 lutego w godz. 18.00 – 19.30 na Krytym Lodowisku Helena. Bilet wstępu na zabawę kosztuje 9 złotych (normalny) i 6 zł (ulgowy). W czasie imprezy czynna będzie także wypożyczalnia sprzętu, a za wypożyczenie pary łyżew zapłacimy 7 zł.

W tym sezonie będzie to przedostatnie taneczne spotkanie na lodowisku. Tydzień później (21 lutego) odbędzie się ostatnie Ice Party, czyli Muzyczne Zakończenie Karnawału.