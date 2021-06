Sportowo i charytatywnie

Zapraszamy serdecznie wszystkich na dwa charytatywne wydarzenia sportowe, które odbędą się już w najbliższy weekend!

Jeśli lubicie aktywnie spędzić sobotni poranek lub niedzielne popołudnie na świeżym powietrzu, to zachęcamy do udziału w biegu bądź w przejeździe rowerowym. Jeśli natomiast ktoś nie może wziąć udziału, to można również wspomóc akcję dorzucając swoją cegiełkę poprzez wpłatę na konto.

W ten sposób będziemy mogli pomóc uzbierać pieniądze dla naszego elbląskiego hospicjum oraz dla chorej na porażenie dziecięce Paulinki Wiklińskiej.

Dwa szczytne cele, dobra zabawa, ruch, świeże powietrze, pomoc, uśmiech = satysfakcja.

Bieg charytatywny dla elbląskiego hospicjum

Bażantarnia - muszla koncertowa

Data: sobota 26.06.2021

Dystans: 2,5 lub 5 km

Godz.: 10:00 – 11:00 – rejestracja uczestników (przy muszli)

Godz.: 11:00 – start na 2,5 km, a później start na 5 km

Cegiełka: 10 zł (można więcej)

Zapisy w zakładce zgłoszenia na www.lepszyelblag.pl

Elbląskie hospicjum od lat opiekuje się najciężej chorymi elblążanami. Potrzebuje środków na wyposażenie nowo wybudowanej sali pobytu dziennego.



Charytatywny przejazd rowerowy dla Paulinki Wikińskiej

Data: niedziela 27.06.2021

Dystans: 2km

Godz.: 13:00 – 14:00 – rejestracja uczestników (na placu Jagiellończyka)

Godz.: 14:00 – 14:30 przejazd

Cegiełka: 10 zł (można więcej)

Zapisy na www.lepszyelblag.pl w zakładce zgłoszenia.

Paulinka ma 19 lat, cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Potrzebuje środków na leczenie i rehabilitację.

Wpłat można dokonywać na miejscu lub przelewem, w tytule prosimy wpisać:

„na hospicjum" lub „dla Paulinki"

81 1240 1226 1111 0010 9267 9800

Lepszy Elbląg

al. Grunwaldzka 5/70

82-300 Elbląg