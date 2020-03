Spotkajmy się na Polach Nadziei

Konkursy, kwest, spotkania na temat opieki hospicyjnej, kiermasze oraz III Bieg Nadziei wraz z piknikiem rodzinnym w Bażantarni – to główne elementy tegorocznej akcji Pola Nadziei, organizowanej przez Hospicjum Elbląskie. Trwa właśnie rozbudowa tej docenianej w mieście placówki i na ten cel cały czas zbierane są fundusze.

W Elblągu Pola Nadziei organizowane są od 2004 roku. - To wspaniały program zainicjowany przed laty przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga. Co roku – we wrześniu i październiku w ramach akcji sadzone są żonkile, bo żonkil jest symbolem nadziei. Wiosną, kiedy kwiaty kwitną, odbywają się akcje, których celem jest pozyskanie funduszy na potrzeby hospicjów oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie – uwrażliwienie głównie dzieci i młodzieży na potrzeby chorych i możliwość niesienia pomocy. To bardzo ważna akcja, bo pokazuje jak istotna jest opieka hospicyjna, a osób potrzebujących takiej opieki jest coraz więcej – przypomina Wiesław Pokropska, dyrektor Hospicjum Elbląskiego.

Elbląskie Pola Nadziei zakwitną wkrótce ponownie, by jak co roku przypominać, że hospicjum to też życie. Każdy będzie mógł dołożyć swoją cegiełkę do wspólnej akcji na rzecz Hospicjum Elbląskiego, biorąc udział w charytatywnej kweście, festynie rodzinnym oraz III Elbląskim Biegu Nadziei.

- W tym roku także podejmujemy współpracę z wieloma wolontariuszami, darczyńcami, instytucjami, a wszystko to, aby wypełniać naszą hospicyjną misję! Podczas tegorocznej akcji odbędą się spotkania, konkursy, kwesty, kiermasze, oraz III Bieg Nadziei wraz z piknikiem rodzinnym w Bażantarni, podczas których będziemy mówić o opiece hospicyjnej i pozyskiwać fundusze na potrzeby Hospicjum Elbląskiego – mówi Anna Podhorodecka z Hospicjum Elbląskiego.

Od kwietnia do czerwca planowane są prelekcje na temat opieki hospicyjnej, w edukacyjnych placówkach odbędą się kiermasze i konkursy. Zwieńczeniem akcji będzie kwesta 25 i 26 kwietnia, prowadzona w Elblągu i okolicznych miejscowościach oraz III Elbląski Bieg Nadziei (26 kwietnia), któremu będzie towarzyszył piknik rodzinny w Bażantarni.

Zapisy na bieg już trwają, na liście startowej jest już ponad 40 osób, które mają do wyboru dystans 5,5 i 10 km (jego trasa będzie prowadziła ul. Marymoncką, Kościuszki, Chrobrego i Sybiraków z metą na polanie w Bażantarni). Odbędzie się także Mały Bieg Nadziei dla dzieci. Impreza ma charakter charytatywny, dochód z wpisowego zawodników zostanie przekazany na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Na najlepszych biegaczy będą czekały nagrody finansowe i statuetki, a na każdą osobę, która ukończy bieg – pamiątkowy medal. Wpisowe wynosi 40 złotych (bieg dla dzieci jest bezpłatny), ale uczestnicy mogą też wpłacać większe kwoty.

W ubiegłorocznej akcji Pola Nadziei wzięło udział ok. 800 wolontariuszy, a w II Elbląskim Biegu Nadziei uczestniczyło ponad 200 osób, w tym roku na liście startowej jest 400 miejsc.

- Zachęcamy do udziału, wspólnego spędzania czasu, czynienia dobra. Zmieniaj z nami świat na lepsze! - zachęcają organizatorzy akcji.