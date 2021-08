Spotkania z Kopernikiem i nie tylko

Z postacią człowieka, który „wstrzymał słońce, ruszył ziemię“ można będzie się bliżej zapoznać podczas Copernicus Open Festiwal, który rozpocznie się 19 sierpnia we Fromborku. To będą cztery dni rozmaitych wydarzeń związanym z Kopernikiem, ale nie tylko...

Mikołaj Kopernik był... astronomem, ale i kartografem, tłumaczem, lekarzem, zajmował się matematyką, prawem, ekonomią czy … strategią wojskową. Człowiek wielu talentów - jednym słowem.

19 sierpnia organizatorzy zapraszają do Wozowni Sztuk, na warsztat menniczy „Poznajemy prawo Kopernika-Greshama i jego wpływ na nasze codzienne życie“. Prawo Kopernika-Greshama to najprościej mówiąc prawo mówiące o wypieraniu lepszego pieniądza przez gorszy. Jak to się ma do XXI w? Będzie się można przekonać we fromborskiej Wozowni.

Wieczorem harcerze zapraszają na grę miejską - zbiórka na placu przy Wieży Wodnej. A wieczorem w Bazylice odbędzie się koncert Requiem d - moll W. A. Mozarta.

20 sierpnia - dla tych co nie mogli dzień wcześniej warsztaty mennicze. A z nowości: kreatywny warsztat DIY w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym; w Wieży Radziejowskiego zostanie otwarta wystawa Joanny Bentkowskiej - Hlebowicz. Wieczorem organizatorzy zapraszają na koncert Jana Kantego Pawluśkiewicza „Nieszpory Ludźmierskie“. Koncert odbędzie się w Bazylice.

Kolejny dzień (21 sierpnia) przyniesie spotkanie z Janem Kantym Pawluśkiewiczem w Nowym Pałacu Biskupim. Następnie... otwarte warsztaty typograficzne z FlyingFISH Letterpress na dziedzińcu katedralnym. Fotografów zapewne zainteresuje plener fotograficzny Copernicus Open (zbiórka na dziedzińcu katedralnym koło studni). Wieczór rozpocznie się od prezentacji tkaniny artystycznej #układKopernika w Wieży Radziejewskiego. Następnie organizatorzy zapraszają na performatywny monodram muzyczny na sopran i elektronikę w wykonaniu Aleksandry Klimczak i Dawida Zalesky’ego w Szpitalu św. Ducha. A na koniec wycieczka szlakiem tytułowego bohatera serii książek pana Samochodzika (zbiórka przy studni na dziedzińcu katedralnym). Przypomnijmy, że akcja jednej z książek Zbigniewa Nienackiego ma miejsce właśnie we Fromborku (Pan Samochodzik i Tajemnice Fromborka). Oczywiście, będzie też warsztat menniczy

Ostatniego dnia festiwalu (oprócz warsztatu menniczego) będzie można zwiedzić Nowy Pałac Biskupi. Wieczorem odbędzie się koncert na podstawie XVIII wiecznych rękopiśmiennych zapisów nutowych odnalezionych w Bibliotece Seminarium Duchownego w Olsztynie.

Szczegółowy program Festiwalu jest tutaj.