Sprawdź lokalne oferty pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu zachęca do przejrzenia aktualnych ofert zatrudnienia.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: blacharz samochodowy, elektromechanik/elektryk, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, mechanik samochodowy, mechanik samochodów osobowych, monter instalacji klimatyzacyjnych, , pracownik gospodarczy–ślusarz, ślusarz-spawacz, wulkanizator;

STOLARSKIEJ: lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, operator piły panelowej, osoba do rozliczania produkcji, pilarz piły panelowej, pomocnik lakiernika meblowego, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz, stolarz-frezer frontów meblowych, szlifierz frontów meblowych, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli;

BUDOWLANEJ: brukarz/pomocnik brukarza, cieśla, hydraulik, inżynier budowy, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik hydraulika/montera, pracownik budowlany, pracownik budowlany-murarz, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: kierownik gospodarczy, asystent prokuratora, inspektor/główny specjalista ds. finansowo-księgowych, księgowa/wy, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), neurologopeda/ logopeda/ terapeuta, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik socjalny, instruktor ds. kulturalno- oświatowych- animator lokalny, osoba na stanowisko ds. obrony cywilnej, specjalista/ podinspektor ds. obronnych i świadczeń, specjalista/ podinspektor ds. remontów dróg;

PEDAGOGICZNEJ: adiunkt/adiunktka uczelni, logopeda, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, profesor/profesorka uczelni, wychowawca, wykładowca uczelni;

USŁUGOWEJ: doradca ds. nieruchomości, fryzjer damsko-męski, krawcowa/krawiec, krojcza/krojczy, konstruktor odzieży, kucharz, opiekun/ka PCK, pomoc kuchenna, pracownik gastronomii do baru typu kebab, sprzedawca, sprzedawca na dziale mięsnym, sprzedawca- doradca klienta;

INNE: bosman-konserwator obiektu, kierowca kat. B, młodszy/a listonosz/ka, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, operator traka taśmowego, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji, pracownik produkcji/pomocnik trakowego, pracownik gospodarczy, pracownik gospodarczy- operator maszyny czyszcząco zbierającej;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

asystent kas samoobsługowych, kasjer-sprzedawca, pracownik fizyczny (z uprawnieniami UDT na wózki widłowe), operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, mobilny pracownik administracyjno- handlowy, pracownik gospodarczy- sprzątanie pomieszczeń biurowych, salowa;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU:

pracownik administracyjno- biurowy, asystent 360;

Oferty stażu (K/M) dla osób bezrobotnych realizowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy:

Sprzedawca;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.