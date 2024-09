Sprzątanie świata po elbląsku 

„Na straży czystej Ziemi” - pod takim hasłem będzie w tym roku przebiegać Akcja Sprzątania Świata. 20 września o czystość środowiska zadbają uczniowie elbląskich szkół. Przy okazji każdy będzie mógł wziąć udział w warsztatach edukacyjnych, poświęconych odpowiedniemu postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Piknik połączony z Akcją Sprzątania Świata odbędzie się w piątek, 20 września, na dużej polanie w Bażantarni (w godzinach 10-14. Udział w wydarzeniu wezmą uczniowie elbląskich szkół podstawowych. Wraz z leśnikami z Nadleśnictwa Elbląg dzieci i młodzież najpierw będą sprzątać okolicę, a potem każdy będzie mógł wziąć udział w grach, zabawach, quizach czy zajęciach plastycznych.

Podczas wydarzenia odbędą się także warsztaty poświęcone tematyce selektywnej zbiórki i recyklingu elektrycznych śmieci. Uczestnicy będą mogli między innymi pobiec w EKOsztafecie, dzięki której dowiedzą się do których pojemników należy wrzucać poszczególne odpady. Każdy będzie mógł także wykonać niepowtarzalną biżuterię z elementów pochodzących z recyklingu elektroodpadów.

„Każda Akcja Sprzątania Świata pokazuje, że wiele osób zamiast oddać elektryczne śmieci do PSZOKu lub do czerwonego pojemnika woli wyrzucić je do lasu. Znajdujemy stare pralki, zardzewiałe lodówki czy spalone odkurzacze. Dlatego robimy wszystko, by jak najwięcej osób zrozumiało, że „jesteśmy odpowiedzialni za naszą Planetę, którą zgodnie ze słowami Saint – Exupery wypożyczyliśmy od naszych dzieci”. Dzisiejsze wydarzenie ma nam pokazać, że proekologiczne działania są warte starania każdego dnia, nie tylko od święta”– mówi Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Warsztaty edukacyjne to jeden z elementów projektu „Elektryczne Śmieci”, realizowanego wspólnie przez Fundację Odzyskaj Środowisko, MB Recycling, Urząd Miasta Elbląga oraz Europejską Platformę Recyklingu.