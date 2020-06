Stowarzyszenie Wiosna czeka na wolontariuszy... w Bażantarni

Członkowie Stowarzysznia Wiosna w Elblągu zapraszają do włączenia się w projekty Szlachetna Paczka i Akademia Przyszłości, które są realizowane także w naszym mieście. Dobrą okazją do poznania tych projektów będzie Leśna Akademia Sukcesów, stanowiąca podsumowanie minionego roku pracy wolontariuszy z dziećmi.

Wolontariusze Akademii Przyszłości organizują Leśną Galę Sukcesów w najbliższy piątek (3 lipca) o godz. 17 w Bażantarni (wiata Margitka). To wydarzenie jest podsumowaniem kolejnej edycji naszego projektu poświęconego uczniom szkół. Tego dnia łączymy siły, bo organizacją imprezy zajmują się wolontariusze dwóch siostrzanych projektów Stowarzyszenia Wiosna: Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki. Jeżeli ktoś chce dołączyć do drużyny SuperW i pomagać innym, to zapraszamy do zgłoszeń na stronę SuperW. Jeśli chcesz pracować z potrzebującymi rodzinami, wybierz Szlachetną Paczkę. Jeżeli chcesz pracować z dziećmi, to wybierz Akademię Przyszłości.

W ramach projektu Akademia Przyszłości działamy w trzech elbląskich szkołach: SP nr 14, SP nr 21 i SP nr 25. W najbliższy piątek będziemy świętować sukcesy naszych małych studentów, a dla chętnych do włączenia się w nasz wolontariat będzie to dobra okazja do zapoznania się z nami i prowadzonymi przez nas inicjatywami. Zapraszamy!