Strażacy ochotnicy mają się czym pochwalić

Około 500 strażaków, 50 jednostek, w tym 14 działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – tak w skrócie można opisać ochotnicze straże pożarne w powiecie elbląskim. Strażacy właśnie wybrali swoje władze na nową pięcioletnią kadencję. Zobacz zdjęcia ze zjazdu.

Piąty już zjazd sprawozdawczo-wyborczy elbląskiego oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył się w sobotę w szkole muzycznej. Strażacy-ochotnicy podsumowali ostatnie pięć lat swojej działalności i wybrali władze na kolejną kadencję.

- Nigdy wcześniej nie pozyskaliśmy takiej liczby sprzętu dla strażaków-ochotników jak w ostatniej pięcioletniej kadencji. To w sumie 15 samochodów, kupionych ze środków Funduszu Sprawiedliwości i poszczególnych samorządów oraz przekazanych przez Państwową Straż Pożarną. Jednostki działające w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego, a jest ich na naszym terenie 14, otrzymały po 100 tysięcy złotych na wyposażenie z Funduszu Sprawiedliwości, a każdy z samorządów dofinansował OSP w kwocie średnio 200 tys. złotych – mówi Ryszard Janusz, dotychczasowy prezes powiatowego oddziału ZOSP RP, który w sobotę jako jedyny kandydat został wybrany na kolejną kadencję. W sumie kieruje 20-osobowym zarządem, w którym znajduje się po dwóch przedstawicieli każdej z gmin powiatu elbląskiego.

W powiecie elbląskim do OSP należy około 500 osób, które służą w 50 jednostkach. 14 z nich należy to Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, trzy to jednostki specjalistyczne (np. ratownictwa wodnego czy straż w browarze).

(fot. Anna Dembińska)

- Cieszymy się, że ochotnicy mogą ćwiczyć w ramach systemu KSRP z zawodowymi strażakami. W ostatnich latach takich ćwiczeń było kilka, ostatnie odbyło się w Nadleśnictwie Młynary – dodaje Ryszard Janusz. - W naszych działaniach stawiamy także na pozyskanie młodzieży do służby w OSP, jeszcze w poprzedniej kadencji powołaliśmy komisję młodzieżową. Cieszymy się, że do wyróżniających się należą młodzieżowe drużyny pożarnicze z OSP Gronowo Elbląskie, OSP Młynary, OSP Zwierzno, OSP Żurawiec czy OSP Godkowo. Wiele naszych planów dotyczących rozwoju OSP zweryfikowała niestety epidemia koronawirusa, ale chcemy do nich wkrótce wrócić.

Strażacy-ochotnicy podczas sobotniego zjazdu zdecydowali, że delegatami na zjazd wojewódzki OSP, planowany na maj, będą Ryszard Janusz i Tomasz Kwietniewski.

Wyróżnili też osoby, które zasłużyły się dla rozwoju OSP. Złoty Znak Związku OSP otrzymał Wiesław Walewski z OSP Jelonki. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza przyznany przez Zarząd Główny ZOSP RP za wieloletnią zaszczytną służbę otrzymał Marian Brzoza z OSP Nowakowo, a brązowy medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odebrali: Mateusz Zabłocki z OSP Godkowo i Mariola Witomska, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu, w którym od lat istnieją klasy o specjalności strażackiej.