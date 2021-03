Stulatek (po)czeka na remont

Fot. Michał Skroboszewski

- Zniszczone klatki, elewacje, pękające ściany – to problemy, które wymienia jedna z mieszkanek ul. Górnośląskiej 7. Elblążanka wskazuje na bardzo zły stan budynku i zastanawia się, czy ona i jej sąsiedzi doczekają się remontu. Co na to Zarząd Budynków Komunalnych? Zobacz zdjęcia.

- Budynek jest zniszczony, a gdy wychodzę z klatki, nie da się normalnie przejść czy przejechać wózkiem po nierównościach i błocie - wskazuje elblążanka, która interweniowała w tej sprawie w naszej redakcji. Podobnie uważają jej sąsiedzi. Mieszkańcy pokazują domagające się remontu elementy we wspólnych przestrzeniach, wskazują na pęknięcia ścian w swoich mieszkaniach, co można zobaczyć w naszym fotoreportażu. Budynek przy ul. Górnośląskiej 7, który odwiedziliśmy, ma już niemal 100 lat, wiekowe są także sąsiadujące z nim kamienice przy tej ulicy. W sprawie stanu budynków – i ewentualnego remontu – zwróciliśmy się z pytaniami do Zarządu Budynków Komunalnych, odpowiedź prezentujemy poniżej: - Budynki przy ul. Górnośląskiej 1-6 stanowią wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez Firmę MK - Nieruchomości o/Elbląg z siedzibą przy ul. Kościuszki 48 (dot. ul. Górnośląskiej 1,2,3-4 i 5-5A) oraz Zarządcę Wspólnot Mieszkaniowych ,,INA’’ przy ul. Łączności 3 (dot. ul. Górnośląskiej 6). Mieszkańcy lokali gminnych w budynkach wspólnot nie zgłaszali do administracji żadnych usterek w sprawie pogarszającego stanu ww. obiektów. Odnośnie budynku gminnego przy ul. Górnośląskiej 7 informujemy, iż przedmiotowy budynek wybudowany został w 1912 roku i wymaga znacznych nakładów finansowych na przeprowadzenie remontu polegającego m.in. na : remoncie dachu, dociepleniu elewacji, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz remoncie klatki schodowej. Powyższe prace zostały ujęte w rejestrze potrzeb remontowych na lata przyszłe po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel – czytamy w odpowiedzi ZBK. Mieszkańcom na remont przyjdzie więc jeszcze poczekać.

TB