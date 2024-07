Stypendia dla przyszłych medyków w Elblągu po raz trzeci

Kolejny raz ogłoszono w Elblągu nabór wniosków o stypendia dla osób kształcących się na kierunku lekarskim. Zgłaszać się można do 4 października.

Jak czytamy w zarządzeniu prezydenta Elbląga, wysokość stypendium to 2 tys. zł brutto miesięcznie i jest przyznawane na V, VI lub na oba ostatnie lata studiów.

By otrzymywać takie stypendium, trzeba m. in. mieć średnią za poprzedni rok nauki na poziomie min. 3,5, nie korzystać z urlopów przewidzianych regulaminem studiów, a przede wszystkim: zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia w jednym z elbląskich szpitali w celu odbycia szkolenia rezydenckiego, na okres nie krótszy niż 4,5 roku. Wnioskodawca zobowiąże się też do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmuje zatrudnienie. Te "deficytowe specjalizacje" to Szpitalu Miejskim choroby wewnętrzne lub rehalibiltacja, a w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym neurologia, medycyna ratunkowa, choroby wewnętrzne, onkologia. SM ma do rozdania jedno miejsce, WSZ cztery.

W roku akademickim 2023/2024 stypendia dostały dwie osoby, jedna na specjalizację radiologia i diagnostyka obrazowa w Szpitalu Miejskim, druga na neurologię w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Rok wcześniej, gdy program ruszał, wpłynął jeden wniosek o stypendium, na specjalizację z onkologii w WSZ w Elblągu.

Przypomnijmy. Pomysł przyznawania takich stypendiów pojawił się w 2021 r., jego celem było zabezpieczenie kadr lekarskich w elbląskich szpitalach. Po drodze decyzję Rady Miejskiej w tej sprawie unieważnił ówczesny wojewoda warmińsko-mazurski, co później zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ostatecznie, po prawnych perturbacjach, w mieście przystąpiono do realizacji programu.